Латвия в жалобе ЕСПЧ по делу Мисане сослалась на нечеловеческие условия содержания в тюрьмах ЮАР
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Обращаясь в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу Кристине Мисане, Латвия будет ссылаться на сообщения общественных организаций о нечеловечных условиях в южноафриканских тюрьмах, сообщила в эфире передачи TV3 “900 sekundes” министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV), передает LETA.

Речь идет о пытках и возможном сексуальном насилии, зафиксированными общественными организациями.

Сегодня станет известно, примет ли ЕСПЧ жалобу Латвии на рассмотрение.

Петравича указала, что латвийская Генпрокуратура начала уголовное дело против Мисане и у Дании теперь есть основание выдать женщину Латвии.

Как уже сообщалось, Кабинет министров отозвался на просьбу Министерства иностранных дел и решил обратиться в ЕСПЧ с жалобой по делу Мисане. Глава МИД Эдгарс Ринкевич указал, что до сих пор в судебных разбирательствах не учитывались условия содержания заключенных в ЮАР. Такие дела уже были в практике ЕСПЧ, но рассмотрение дела Мисане может занять годы. Поэтому министр включил в жалобу просьбу установить запрет на выдачу подозреваемой ЮАР, пока дело не будет рассмотрено.

Мисане в 2018 году бежала вместе с дочерью в Латвию, опасаясь за жизнь и здоровье ребёнка. В ЮАР против неё было заведено дело о похищении и в том же году Мисане была задержана правоохранительными органами Дании. 14 февраля суд Дании решил оставить Мисане в заключении. Это значит, что 20 февраля её выдадут ЮАР, сообщили родственники женщины.

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