Латвия входит в число лидеров ЕС по объемам тестирования на Covid-19

На прошлой неделе сделано немного меньше тестов на Covid-19, тем не менее Латвия является одним из лидеров по тестированию в ЕС, говорится в презентации, подготовленной к сегодняшнему заседанию правительства и совета по кризисному управлению.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Национальной службы здравоохранения, на прошлой неделе проводилось в среднем 12 234 теста на Covid-19 в день, что на 0,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

В 4046 случаях тесты на Covid-19 проводились в связи с симптомами заболевания, по направлению семейного врача или специалиста, в 888 случаях - по направлению работодателя.

На прошлой неделе было сделано 5 266 тестов бессимптомным людям по слюне, что на 7% больше. Количество тестов, полученных из больниц, увеличилось на 25% до 2034.

В выходные сделано 4704 теста, что на 6% меньше. Образцы для испытаний в основном поступали из больниц.

Среди стран ЕС Латвия занимает шестое место по количеству тестов на 100 000 жителей - 3752 теста. Еще более активно тестируют Дания, Австрия, Люксембург, Кипр и Мальта, а Литва и Эстония занимают 15-е и 16-е места.

Как сообщалось, 13 января этого года в Латвии был сделан миллионный тест на Covid-19.