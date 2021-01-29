Латвия вложит в разработку нового имиджа страны четыре миллиона евро
Foto: LETA

В пятницу в Латвийском агентстве инвестиций и развитий начался цикл дискуссий, в рамках которых отраслевые эксперты, представители общества и живущие за границей латыши будут работать над созданием нового образа Латвии, сообщает lsm.lv.

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На разработку нового образа и маркетинговые кампании в течение трех лет планируется потратить примерно четыре миллиона евро. На эти средства планируется укрепить роль государства в международной дипломатии, а также повысить конкурентноспособность и привлекательность страны для иностранных инвесторов.

"Исторически создание имиджа Латвии было полно вызовов, главным образом из-за того, что образ не может существовать без содержания и долгосрочного видения - куда мы как государство хотим двигаться? Мы хотим учиться на ошибках и изменить этот подход. Мы уверены, что Латвии нужен рывок, однако, опыт показывает, что мы не сможем сделать его с нынешним мышлением. Необходимо использовать наши преимущества, а именно то, что мы сравнительно небольшая страна и можем быстро адаптироваться к разным ситуациям", - указал директор ЛАИР Каспарс Рожкалнс.

В феврале и марте пройдут встречи рабочих групп, в которых примут участие более 200 профессионалов, представителей общества и живущие за границей латыши.

В тесном сотрудничестве с Латвийской ассоциацией рекламы и другими отраслевыми профессионалами начнется работа над конкурсом по созданию визуального образа. Конкурс будет объявлен в марте. В свою очередь, первым крупным мероприятием, на котором планируется использовать новый имидж, станет международная выставка Expo 2020, которая стартует 1 октября в Объединенных Арабских Эмиратах.

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