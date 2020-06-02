Латвия внесла Covid-19 в список регистрируемых инфекций

Во вторник, 2 июня, правительство Латвии приняло решение включить Covid-19 в список регистрируемых инфекций, сообщает LETA. До сих пор эта болезнь официально трактовалась властями и медучреждениями как "другая появившаяся снова опасная инфекционная болезнь", так как первые сообщения о вспышке коронавируса в Китае появлиись в конце прошлого года.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

В соответствующих нормативных актах утвержден также метод лабораторного исследования SARS-CoV-2.

Всего в Латвии на данный момент Covid-19 заболел 1071 человек, из них 760 выздоровели, 24 умерли.

За прошедшие сутки медики проверили 1681 человек на новый коронавирус, пять результатов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).