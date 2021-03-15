Латвия возобновляет полеты в третьи страны, но прибывших будут строго контролировать

В связи с тем, что в Латвии с 17 марта вновь будет разрешено международное авиасообщение с третьими странами — в том числе организуемые туристическими операторами перевозки в целях отдыха, Министерство иностранных дел призвало латвийцев осознать риски, которые связаны с трансграничными поездками в условиях пандемии.

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МИД призывает максимально избегать зарубежных поездок и не путешествовать без существенной необходимости. Особенно это относится к странам с высокими или средними показателями заболеваемости.

Если заразился Covid-19 в поездке — придется остаться

Перед тем как отправиться за рубеж, Министерство иностранных дел настойчиво призывает принимать во внимание меры эпидемиологической безопасности, утвержденные как иностранными правительствами, так и пассажирскими перевозчиками (например, авиакомпаниями), а также аэропортами. Следует учесть и условия страхования поездки, в том числе в отношении расходов, которые появятся, если из-за заражения Covid-19 путешественник не сможет вернуться в Латвию в запланированное время.

По-прежнему остается в силе требование, что все лица перед возвращением в Латвию должны заполнять электронную анкету covidpass.lv, также следует предъявить отрицательный результат теста, сделанный не ранее чем за 72 часа перед поездкой, а также по возвращению в Латвию необходимо соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней.

Второй платный тест

Важно знать, что лицам, которые прилетают в Латвию прямыми авиарейсами, пересекая внешнюю границу ЕС, необходимо сделать второй платный тест на Covid-19 сразу после прибытия в Латвию. Если результат теста отрицательный, то придется соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней по своему месту жительства.

В случае положительного результата теста, или если тест не был сделан, лицо обязано самоизолироваться в гостинице. Расходы на проведение теста и на гостиницу покрывает путешественник.

Категории лиц, которые имеют право въезжать в Латвию из третьих стран, остаются неизменными.