Латвия временно расширяет условия для получения больничного

Работники лечебных и образовательных учреждений смогут получить больничный на 14 дней, если побывали в Италии, Китае, Иране, Южной Корее, Японии и Сингапуре — одном из регионов, где наиболее высок риск заразиться коронавирусом. Больничный выдадут и в том случае, если симптомов не наблюдается. Об этом порталу Delfi сообщила представитель Минздрава Анна Страпцане.

Правительство приняло такое решение во вторник, 10 марта, чтобы снизить возможность заразиться коронавирусом для тех людей, которые входят в группу риска — например, пожилых или с хроническими заболеваниями. Хотя дети, как показала статистика, переносят Covid-19 легко, заболеть они могут с большей долей вероятности, потому что не всегда соблюдают гигиену и нерегулярно моют руки.

Те, кто постоянно контактирует с людьми в учебных и медицинских учреждениях, а также в пансионатах и центрах социального ухода, смогут получить больничный на 14 дней, если были в одной из стран, где широко распространился коронавирус — даже в том случае, если никаких симптомов у них не наблюдается. 14 дней будут отсчитываться с того дня, когда человек выехал из опасного региона.

Временный порядок будет действовать до тех пор, пока актуальна угроза распространения коронавируса.

Минздрав просит всех работодателей не посылать сотрудников в командировку в страны, где много заболевших, и обеспечить возможность вернувшимся оттуда работать удаленно. Тех сотрудников, которые собрались в отпуск в опасный регион, Минздрав призывает уговаривать не делать этого. В том случае, если человек все равно отправился туда, а после возвращения отказался соблюдать условия самоизоляции, работодатель имеет право отстранить работника от работы, если он создает риск здоровью себя и окружающих.