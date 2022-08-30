Все граждане, въезжающие в Латвию из России и Беларуси, будут подвергаться проверке. Это предусматривают принятые правительством во вторник, 30 августа, поправки Министерства внутренних дел (МВД) к правилам о странах, чьи граждане, получившие визу или вид на жительство, подлежат дополнительным проверкам.
До сих пор правила предусматривали, что Служба государственной безопасности (СГБ) в сотрудничестве с Бюро защиты Сатверсме не реже трех раз в год пересматривают список стран и информируют министра внутренних дел о необходимых поправках.
СГБ рекомендует включить Беларусь, Камерун и всю Российскую Федерацию (до сих пор дополнительной проверке подвергались те граждане России, адресом или местом рождения которых были указаны Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия).
С изменениями в правилах в будущем при выдаче визы или вида на жительство граждане указанных стран должны будут проходить дополнительную проверку, чтобы оценить, не будет ли въезд иностранца представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку и безопасности.
Если включение России и Беларуси в список обосновано соображениями безопасности, то внесение в список Камеруна обосновано тем, что в последние годы увеличилось количество заявок от камерунцев на долгосрочные визы — в 2018 году было получено четыре заявки, в 2019 году поступило 22 заявления, в 2020 году — 83, а в 2021 году уже 216 заявок.
Также в 2021 году существенно выросло именно число отказов в выдаче виз именно гражданам Камеруна — из 36 отказов, в 33 случаях визы не были выданы именно камерунцам. И в посольстве, и в Консульском департаменте Министерства иностранных дел, при легализации документов, выданных в Камеруне, часто были констатированы документы с очевидными признаками подделки.
"При наличии большой доли поддельных документов, появляются обоснованные подозрения о подлинности личностей тех, кто подал заявки на получение этих документов. Поэтому есть основание полагать, что въезд граждан Камеруна может быть связан с угрозами национальной безопасности, общественному порядку и безопасности", — утверждают службы безопасности.
В МВД отметили, что в связи с военной агрессией России в Украине с 25 февраля этого года латвийские диппредставительства за рубежом прекратили прием заявок на выдачу виз от граждан России на неопределенное время.
Визы выдаются только в исключительных случаях, если это связано с гуманитарными соображениями, а также членам семей граждан ЕС, в случае тяжелой болезни или смерти родственников. Та же модель применяется в Эстонии, Литве, Польше и Чехии.
В прошлом году в Латвии гражданам России было выдано 11 087 виз. В период с 1 января по 24 февраля 2022 года было выдано 1448 виз, а с 25 февраля по 17 июня — 910 виз.
Во вторник в Праге состоится неформальное заседание Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС), на котором будет обсуждаться запрет на въезд в ЕС для граждан РФ.
В интервью в воскресенье вечером главный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что полный запрет на въезд в ЕС для россиян — не лучшая идея.
Тем временем, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в соцсети Twitter сообщил, что он на неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам вместе со странами-единомышленниками выступит за визовый запрет ЕС для граждан России как по соображениям безопасности, так и в связи с агрессией РФ в Украине.
Dodos uz Prāgu, lai piedalītos ES Ārlietu padomes neformālajā sēdē, kopā ar līdzīgi domājošām valstīm iestāsimies par ES vīzu liegumu Krievijas Federācijas pilsoņiem gan drošības apsvērumu, gan Krievijas agresijas Ukrainā dēļ— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 30, 2022