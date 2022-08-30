Все граждане, въезжающие в Латвию из России и Беларуси, будут подвергаться проверке. Это предусматривают принятые правительством во вторник, 30 августа, поправки Министерства внутренних дел (МВД) к правилам о странах, чьи граждане, получившие визу или вид на жительство, подлежат дополнительным проверкам.

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До сих пор правила предусматривали, что Служба государственной безопасности (СГБ) в сотрудничестве с Бюро защиты Сатверсме не реже трех раз в год пересматривают список стран и информируют министра внутренних дел о необходимых поправках.

СГБ рекомендует включить Беларусь, Камерун и всю Российскую Федерацию (до сих пор дополнительной проверке подвергались те граждане России, адресом или местом рождения которых были указаны Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия).

С изменениями в правилах в будущем при выдаче визы или вида на жительство граждане указанных стран должны будут проходить дополнительную проверку, чтобы оценить, не будет ли въезд иностранца представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку и безопасности.

Если включение России и Беларуси в список обосновано соображениями безопасности, то внесение в список Камеруна обосновано тем, что в последние годы увеличилось количество заявок от камерунцев на долгосрочные визы — в 2018 году было получено четыре заявки, в 2019 году поступило 22 заявления, в 2020 году — 83, а в 2021 году уже 216 заявок.

Также в 2021 году существенно выросло именно число отказов в выдаче виз именно гражданам Камеруна — из 36 отказов, в 33 случаях визы не были выданы именно камерунцам. И в посольстве, и в Консульском департаменте Министерства иностранных дел, при легализации документов, выданных в Камеруне, часто были констатированы документы с очевидными признаками подделки.

"При наличии большой доли поддельных документов, появляются обоснованные подозрения о подлинности личностей тех, кто подал заявки на получение этих документов. Поэтому есть основание полагать, что въезд граждан Камеруна может быть связан с угрозами национальной безопасности, общественному порядку и безопасности", — утверждают службы безопасности.

В МВД отметили, что в связи с военной агрессией России в Украине с 25 февраля этого года латвийские диппредставительства за рубежом прекратили прием заявок на выдачу виз от граждан России на неопределенное время.

Визы выдаются только в исключительных случаях, если это связано с гуманитарными соображениями, а также членам семей граждан ЕС, в случае тяжелой болезни или смерти родственников. Та же модель применяется в Эстонии, Литве, Польше и Чехии.

В прошлом году в Латвии гражданам России было выдано 11 087 виз. В период с 1 января по 24 февраля 2022 года было выдано 1448 виз, а с 25 февраля по 17 июня — 910 виз.

Во вторник в Праге состоится неформальное заседание Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС), на котором будет обсуждаться запрет на въезд в ЕС для граждан РФ.

В интервью в воскресенье вечером главный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что полный запрет на въезд в ЕС для россиян — не лучшая идея.

Тем временем, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в соцсети Twitter сообщил, что он на неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам вместе со странами-единомышленниками выступит за визовый запрет ЕС для граждан России как по соображениям безопасности, так и в связи с агрессией РФ в Украине.