Латвия введет индивидуальные санкции против белорусских должностных лиц

Латвия и Эстония приняли решение внести в "черные списки" белорусских должностных лиц, связанных с фальсификацией итогов выборов и чрезмерном применении силы против мирных демонстрантов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.

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Решение продолжать скоординированные действия было принято после заседания Совета Европы 19 августа. МИДы Латвии и Литвы выражают серьезные опасения в связи с президентскими выборами в Беларуси и призывают найти мирное и законное решение кризиса в белорусском обществе.

Обе страны введут индивидуальные санкции против отдельных должностных лиц. В частности, санкции предполагают ограничение на выдачу виз. Санкционные списки уже составлены, однако имена политиков и госслужащих, к которым относятся санкции, пока не раскрываются.

19 августа МИД Литвы объявил о том, что вводит санкции в отношении 32 белорусских должностных лиц. В список попали как президент страны Александр Лукашенко, так и руководство ОМОНа, КГБ и избирательной комиссии.