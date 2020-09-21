Латвия введет новую электронную систему контроля за самоизоляцией

Новая электронная система контроля въезжающих в Латвию даст возможность эффективнее следить за самоизоляцией. Она обойдется в 37 000 евро, сообщает LETA.

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С 16 июля все пассажиры международных перевозок, въезжающие в Латвию, должны сдать перевозчику бумажную анкету, где указаны страны, в которых они побывали, контактная информация и адрес, по которому они будут соблюдать самоизоляцию. Эта информация передается самоизоляционному контролю Госполиции и Центру профилактики и контроля заболеваний.

Учитывая недостатки "бумажной" системы и то, что сложно отследить, соблюдают ли самоизоляцию те, кто вернулся из Эстонии и Литвы своим ходом или на общественном транспорте, Министерство внутренних дел начало работу над практическими и юридическими решениями, которые помогут изменить ситуацию.

В ближайшее время планируется ввести электронную информационную систему. Госсекретарь МВД Димитрий Трофимов пояснил агентству LETA, что для этого Сейм должен одобрить поправки в нормативные акты, предусматривающие, что у любого въезжающего в Латвию из наиболее затронутых Covid-19 стран будет обязанность заполнить анкету в электронной системе на сайте covidpass.lv. В ней он должен пообещать соблюдать десятидневную самоизоляцию.

"После заполнения анкеты на почту будет отправлен QR-код. Этот код человек должен будет предъявлять по запросу полиции или пограничной службы, чтобы они могли убедиться, что он соблюдает требования эпидемиологической безопасности", — рассказал Трофимов.

Анкета будет обязательной в том числе для тех, кто въезжает в Латвию на машине или пересекает границу пешком. Если не заполнить анкету, грозит административное наказание. Данные будут храниться 30 дней, а потом будут автоматически стерты. Поправки также дадут полиции и пограничной службе останавливать машины, чтобы убедиться, что водитель соблюдает правила.

МВД надеется, что систему можно будет запустить уже 12 октября. Дальше все зависит от решения Сейма, потому что система не может работать, пока не будет соответствующего нормативного регулирования.