Латвия ввела новые меры предосторожности из-за вспышки COVID-19 в Италии

24 февраля Государственная оперативная медицинская комиссия решила расширить ограничивающие мероприятия из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Италии. Особую осторожность должны соблюдать латвийцы, в последние недели побывавшие в Китае, Южной Корее, Иране и Италии.

Жители, которые собираются посетить Китай, Южную Корею, Иран или районы Ломбардии и Венето в Италии, должны во время путешествия соблюдать общие мероприятия по профилактике или оценить целесообразность поездки.

Те жители, что вернутся из данных регионов, должны внимательно следить за своим здоровьем в течение 14 дней. Если появится какой-либо симптом простуды, например, повышенная температура тела, кашель, воспаление горла, затрудненное дыхание, житель обязан:

ограничить все контакты с членами семьи и другими лицами;

незамедлительно позвонить 113;

сообщить медикам о симптомах и путешествии в регионы, затронутые коронавирусом.

Если регион, затронутый вирусом COVID-19, посещал ребёнок, то он в течение 14 дней не должен посещать образовательное учреждение — школу или садик. Родители же должны связаться с семейным врачом и в течение двух недель внимательно следить за здоровьем ребёнка. При первых же симптомах инфекционного заболевания верхних дыхательных путей, родители должны позвонить 113 и информировать медиков о симптомах и путешествии.

Подробно о готовности Латвии к коронавирусу и рекомендациях Центра профилактики и контроля заболеваний - ЗДЕСЬ.

В свою очередь, руководителей школ и садиков Министерство здравоохранения призывает выяснить, не отправлялся ли кто из учеников в страны, где распространился коронавирус.

Глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле заявила, что медики службы всецело готовы к таким ситуациям. Служба с сегодняшнего дня переработает свой алгоритм отправки на вызовы. Восточная больница и Детская больница также заверили, что готовы принимать новых пациентов.

Как уже сообщалось, в последние дни в Италии резко возросло число заболевших вирусом COVID-19. По последним данным, заразились 212 человек, трое скончались, несколько десятков находятся в отделении интенсивной терапии. Из-за этого раньше времени завершилась неделя моды в Милане и Венецианский карнавал, на карантин закрылись школы и университеты.