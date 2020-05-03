Латвия ввела ограничения в использовании воздушного пространства из-за пропавшего дрона

В Латвии введены ограничения на использование воздушного пространства из-за неконтролируемого беспилотного летательного аппарата, который пропал накануне.

Как сообщает Агентство гражданской авиации, для гражданских воздушных судов ограничено использование воздушного пространства Латвии на высоте до 5950 метров.

Люди, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 на 3,5 метра, должны немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе по телефонам 29 337 238 или 65 703 988.

Агентство гражданской авиации сообщает, что дрон может летать кругами или по прямой. В настоящее время рассматриваются различные сценарии событий, в том числе допускается, что дрон уже приземлился.

По словам представителя Агентства гражданской авиации Айниса Винцевса, сейчас точное местонахождение дрона не известно, но органы управления воздушным пространством соседних стран информированы на тот случай, если аппарат пересечет границу. В агентстве подтвердили, что пропавший дрон не принадлежит военным службам ни одного государства.

По словам Винцевса, это первый такой инцидент в Латвии. В основном люди используют дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко. С маленькими дронами бывали случаи, когда, потеряв управление, они, например, врезались в дерево.

В субботу во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 м.

Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи.

Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета — примерно 70 километров в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.