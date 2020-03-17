Латвия вводит налоговые льготы и будет оплачивать зарплаты и больничные из бюджета

Правительство Латвии во вторник приняло решение оплачивать больничные из госбюджета, платить зарплату работникам определенных отраслей в период вынужденного простоя, а также ввести налоговые льготы — в том числе, отложить авансовые платежи подоходного налога с населения и подлить налоговые каникулы для предприятий.

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Государство будет выплачивать часть пособия по больничному, которую ранее должен был платить работодатель. Кроме того, правительство планирует поддерживать работодателей в период вынужденного простоя. Если простой напрямую связан с предотвращением последствий COVID-19 согласно установленным Кабинетом министров мерам, то зарплата работникам будет выплачиваться из госбюджета. Этот механизм будет распространяться на конкретные отрасли, список которых будет определен КМ.

В ближайшее время будут приняты решения по использованию финансовых инструментов для поддержки предпринимательской деятельности.

Министерство финансов отмечает, что у правительства есть возможность использовать резервы, созданные в период, когда доходы госбюджета превышали расходы. "Государство окажет необходимую поддержку отрасли здравоохранения, в также введет меры, направленные на ограничение экономического шока с тем, чтобы у него не было долговременного влияния на экономику в целом. Эту поддержку можно оказать, увеличив дефицит государственного бюджета, отмечает Минфин.

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