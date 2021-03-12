Латвия вводит новые ограничения из-за Covid-19. Что надо знать?
Foto: Zane Bitere/LETA

Правительство Латвии в пятницу, 12 марта, на внеочередном заседании после долгих дискуссий приняло ряд новых ограничений и рекомендаций, цель которых — остановить распространение Covid-19. Нововведения прямо или косвенно затронут всех жителей страны.

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Все должны работать удаленно

Со вторника, 16 марта, Латвия переходит на удаленную работу. Это требование касается как государственных и муниципальных учреждений, так и частных предприятий. Ранее это требование носило рекомендательный характер.

Исключение — производственные предприятия, а также работа, которую по объективным причинам невозможно выполнить удаленно. Обязательное требование — соблюдение всех мер эпидемиологической безопасности, средства индивидуальной защиты.

Общественный транспорт разгрузят

Максимальная заполняемость общественного транспорта — 50%, обязательное условие — перевозчики должны будут обеспечивать вентиляцию транспортных средств также во время поездок.

Сохраняется требование об обязательном ношении масок в транспорте. Лиц без масок будут высаживать. Контроль поручен полиции.

В детский сад просят не водить детей

Со следующей недели в детские сады настоятельно рекомендуют приводить только тех детей, родители которых не могут работать удаленно. Но будут принимать и детей, родители которых хотя и работают удаленно, но не могут следить за ребенком параллельно выполнению рабочих обязанностей.

При таком режиме работы детей разных возрастов не будет сводить в дежурную группу, дети останутся со своими педагогами.

Школьные уроки на свежем воздухе

Со следующей недели ученики начальных и средних школ в отдельных регионах смогут учиться на открытом воздухе, если в классе не более 20 человек. Таким образом, ученики смогут возобновить очное обучение. Речь идет о формальном и неформальном образовании.

Ограничено число таких уроков в неделю, а максимальная продолжительность урока неформального образования — 40 минут.

Разрешение на очную учебу на открытом воздухе будет действовать в течение двух недель в регионах, где совокупная заболеваемость Covid-19 не превышает 250 случаев на 100 000 человек.

Тесты на Covid-19 для педагогов

Сотрудники дошкольных образовательных учреждений будут еженедельно проходить тесты на коронавирус. Это позволит быстрее выявить лиц из группы риска.

Как приехать в Латвию?

С 17 марта при прибытии из третьих стран в Латвию нужно будет пройти тест на Covid-19 за свой счет и уйти на самоизоляцию. Рейсы намерены открыть с 17 марта.

Если тест отрицательный, человек отправляется по месту жительства на 10-дневную самоизоляцию. При положительном тесте или отказе от теста придется заселиться в гостиницу. Тест на Covid-19 и проживание оплачивает лицо, возвращающееся из третьих стран.

Кроме того, постановление правительства гласит, что перевозчики должны возвращать иностранцев транзитом в страну отправления, если им отказано во въезде в конечный пункт назначения.

Кроме того, Кабинет министров поддержал предложение Министерства экономики продлить размещение инфицированных Covid-19 и контактных лиц в гостиницах до 31 мая.

Деньги на проведение тестов для сотрудников дошкольных образовательных учреждений будут выделены из государственного бюджета.

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