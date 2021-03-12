Латвия вводит новые ограничения из-за Covid-19. Что надо знать?

Правительство Латвии в пятницу, 12 марта, на внеочередном заседании после долгих дискуссий приняло ряд новых ограничений и рекомендаций, цель которых — остановить распространение Covid-19. Нововведения прямо или косвенно затронут всех жителей страны.
Все должны работать удаленно
Со вторника, 16 марта, Латвия переходит на удаленную работу. Это требование касается как государственных и муниципальных учреждений, так и частных предприятий. Ранее это требование носило рекомендательный характер.
Исключение — производственные предприятия, а также работа, которую по объективным причинам невозможно выполнить удаленно. Обязательное требование — соблюдение всех мер эпидемиологической безопасности, средства индивидуальной защиты.
Общественный транспорт разгрузят
Максимальная заполняемость общественного транспорта — 50%, обязательное условие — перевозчики должны будут обеспечивать вентиляцию транспортных средств также во время поездок.
Сохраняется требование об обязательном ношении масок в транспорте. Лиц без масок будут высаживать. Контроль поручен полиции.
В детский сад просят не водить детей
Со следующей недели в детские сады настоятельно рекомендуют приводить только тех детей, родители которых не могут работать удаленно. Но будут принимать и детей, родители которых хотя и работают удаленно, но не могут следить за ребенком параллельно выполнению рабочих обязанностей.
При таком режиме работы детей разных возрастов не будет сводить в дежурную группу, дети останутся со своими педагогами.
Школьные уроки на свежем воздухе
Со следующей недели ученики начальных и средних школ в отдельных регионах смогут учиться на открытом воздухе, если в классе не более 20 человек. Таким образом, ученики смогут возобновить очное обучение. Речь идет о формальном и неформальном образовании.
Ограничено число таких уроков в неделю, а максимальная продолжительность урока неформального образования — 40 минут.
Разрешение на очную учебу на открытом воздухе будет действовать в течение двух недель в регионах, где совокупная заболеваемость Covid-19 не превышает 250 случаев на 100 000 человек.
Тесты на Covid-19 для педагогов
Сотрудники дошкольных образовательных учреждений будут еженедельно проходить тесты на коронавирус. Это позволит быстрее выявить лиц из группы риска.
Как приехать в Латвию?
С 17 марта при прибытии из третьих стран в Латвию нужно будет пройти тест на Covid-19 за свой счет и уйти на самоизоляцию. Рейсы намерены открыть с 17 марта.
Если тест отрицательный, человек отправляется по месту жительства на 10-дневную самоизоляцию. При положительном тесте или отказе от теста придется заселиться в гостиницу. Тест на Covid-19 и проживание оплачивает лицо, возвращающееся из третьих стран.
Кроме того, постановление правительства гласит, что перевозчики должны возвращать иностранцев транзитом в страну отправления, если им отказано во въезде в конечный пункт назначения.
Кроме того, Кабинет министров поддержал предложение Министерства экономики продлить размещение инфицированных Covid-19 и контактных лиц в гостиницах до 31 мая.
Деньги на проведение тестов для сотрудников дошкольных образовательных учреждений будут выделены из государственного бюджета.