Латвия вводит особые меры предосторожности для людей, прибывших из Германии, Австрии, Швейцарии, Испании и Франции

С сегодняшнего дня в список стран, где активно распространяется коронавирус COVID-19, включены также Испания, Франция, Германия, Австрия и Швейцария, сообщили DELFI в Министерстве здравоохранения. Это означает, что люди, возвращающиеся из этих стран в Латвию, должны известить о своем прибытии Центр по профилактике и контролю заболеваний и в течение двух недель внимательно наблюдать за своим здоровьем.

В случае проявления симптомов, подобных гриппу, они обязаны позвонить 113 и сообщить о своем состоянии и факте поездки.

Если пациент проживает в Риге или его окрестностях, был в одном из регионов риска и у него легкие симптомы простудного заболевания, то его анализы Служба неотложной медицинской помощи будет брать на дому. Для этого служба создала отдельную маленькую бригаду, которая будет посещать пациентов с 8 утра до 10 вечера.

В свою очередь, пациентов с острыми симптомами и людей из регионов по-прежнему будут везти в Центр инфектологии на обследование. Мурмане-Умбрашко отметила, что сейчас Минздрав ведет переговоры с лабораториями и больницами в регионах, чтобы обеспечить сбор анализов на дому и для жителей более отдаленных мест.