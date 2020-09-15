Латвия выбрана в Комиссию ООН по положению женщин
Foto: Shutterstock

Латвия с 2021 по 2025 год будет входить в Комиссию ООН по положению женщин, сообщает МИД Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

14 сентября в Нью-Йорке были перевыбраны 10 из 45 стран, входивших в комиссию ранее. Вместе с Латвию в комиссию вошли и новые страны — Австрия, Аргентина, Афганистан, Доминиканская республика, Индия, Израиль, Нигерия, Турция и Замбия.

Комиссия была основана в 1946 году.. Это функциональная комиссия Совета ООН по экономическим и социальным делам. Цель этой международной структуры — исследовать реалии жизни женщин во всем мире и создать глобальные стандарты равноправия полов, а также способствовать тому, чтобы права женщин соблюдались.

Каждый год на две недели в Нью-Йорке комиссия организует собрание, в котором участвуют страны ООН, общественные организации и представители других структур ООН. Во время заседаний участники дискутируют о прогрессе в претворении в жизнь Пекинской декларации и Платформы действий — это международный документ, принятый в 1995 году в Пекине, в котором государства сформулировали обязательства по защите и продвижению прав женщин. Комиссия дискутирует также об актуальных вопросах, связанных с равноправием полов, а также разрабатывает тематические резолюции.

Как отмечает Министерство иностранных дел, участие Латвии в международных структурах способствует интересам латвийской внешней политики и международной узнаваемости Латвии.

С 1 января 2020 года Латвия начала работу в Совете ООН по экономическим и социальным делам, где будет работать три года. Кроме того, Латвия была выбрана и в структуру этого совета — Комиссию по развитию науки и технологий.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

ООН
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных