Латвия выбрана в Комиссию ООН по положению женщин

Латвия с 2021 по 2025 год будет входить в Комиссию ООН по положению женщин, сообщает МИД Латвии.

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14 сентября в Нью-Йорке были перевыбраны 10 из 45 стран, входивших в комиссию ранее. Вместе с Латвию в комиссию вошли и новые страны — Австрия, Аргентина, Афганистан, Доминиканская республика, Индия, Израиль, Нигерия, Турция и Замбия.

Комиссия была основана в 1946 году.. Это функциональная комиссия Совета ООН по экономическим и социальным делам. Цель этой международной структуры — исследовать реалии жизни женщин во всем мире и создать глобальные стандарты равноправия полов, а также способствовать тому, чтобы права женщин соблюдались.

Каждый год на две недели в Нью-Йорке комиссия организует собрание, в котором участвуют страны ООН, общественные организации и представители других структур ООН. Во время заседаний участники дискутируют о прогрессе в претворении в жизнь Пекинской декларации и Платформы действий — это международный документ, принятый в 1995 году в Пекине, в котором государства сформулировали обязательства по защите и продвижению прав женщин. Комиссия дискутирует также об актуальных вопросах, связанных с равноправием полов, а также разрабатывает тематические резолюции.

Как отмечает Министерство иностранных дел, участие Латвии в международных структурах способствует интересам латвийской внешней политики и международной узнаваемости Латвии.

С 1 января 2020 года Латвия начала работу в Совете ООН по экономическим и социальным делам, где будет работать три года. Кроме того, Латвия была выбрана и в структуру этого совета — Комиссию по развитию науки и технологий.