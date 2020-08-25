Латвия выделила 150 000 евро на гражданское общество и независимые СМИ Беларуси

Правительство Латвии во вторник приняло решение направить 150 000 евро из средств на непредвиденные случаи на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Беларуси.

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52 800 евро получит общество "Latvijas platforma attīstības sadarbībai". Выделенные средства совместно с белорусскими НГО будут направлены на оказание юридической помощи пострадавшим во время протестов против итогов выборов в Беларуси 9 августа.

36 000 евро выделено центру "Марта", который также в сотрудничестве с белорусскими НГО будет оказывать психологическую, практическую, юридическую и медицинскую помощь тем, кто пострадал после протестов в Беларуси. Кроме того, 9500 евро выделено на повышение квалификации белорусских психологов.

Балтийскому центру развития СМИ выделено 51 700 евро. Средства пойдут на поддержку независимых СМИ в Беларуси.