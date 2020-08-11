Латвия выделила 50 000 евро ливанскому Красному Кресту

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии перечислит 50 000 евро ливанскому Красному Кресту для устранения последствий взрыва в порту Бейрута. Такое решение приняло сегодня правительство.

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4 августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась там с 2015 года. По данным на 8 августа, в результате взрыва погибли 158 человек, ранения получили 5 тысяч.

Взрыв причинил огромный ущерб инфраструктуре столицы Ливана, в том числе порту, и оставил почти 300 тыс. человек без крыши над головой.