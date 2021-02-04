Латвия выделит 1,45 млн евро на создание электронной системы управления вакцинацией

На разработку ИТ-решения для управлением процессом вакцинации от Covid-19 будет выделено 1,45 млн евро, решил в четверг, 4 февраля, Кабинет министров. Эта сумма будет выделена Национальной службе здравоохранения из средств на непредвиденные случаи.

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Ожидается, что ИТ-решение для управления процессом вакцинации будет включать запись на вакцинацию, список ранее вакцинированных, управление нагрузкой и часами работы кабинетов вакцинации, единую очередь, связь с привитыми, планирование доставки вакцины, организацию логистики и управление запасами. Такое решение должно существенно упростить работу Центра профилактики и контроля заболеваний.

Система будет готовить необходимые отчеты, обеспечит обмен данными с информационными системами медицинских учреждений и системой электронного здравоохранения, а также ввод и получение больших данных.

Уже сообщалось, что 18 января компаниям ИТ-сектора было предложено прислать подтверждение своей готовности разработать ИТ-систему для управления вакцинацией. 22 января рабочая группа отраслевых экспертов представила разработанные требования заинтересованным ИТ-компаниям, а 25 января компании подали свои предложения.

Минфин пока не предоставил информацию о том, выбран ли уже разработчик ИТ-системы.