Латвия выделит 50 000 евро на помощь Индии в пандемию

Из бюджетных средств на непредвиденные расходы Латвия выделит 50 000 евро, чтобы поучаствовать в программе ООН по уменьшению последствий пандемии Covid-19 в Индии.

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С конца марта в Индии резко возросло количество заболевших коронавирусом, каждый день регистрируется почти 400 000 новых заболевших. Растет и смертность — более 3000 человек в день.

5 мая этого года в Индии было зарегистрировано 378 075 заболевших — это 47% мировых случаев. Прогнозируется, что еще какое-то время число инфицированных продолжит расти.

По данным на 5 мая, общее число заболевших в Индии было около 20,2 миллиона, а общее число умерших — 222 408. Тестов к этому моменту было сделано 293 миллиона, и количество положительных результатов составило 21,6%. Среди стран, наиболее затронутых пандемией, Индии находится на втором месте после США.

Привито в Индии 158 932 921 человек, обе дозы получили 29 705 509 человек.

23 апреля ЕС получил от Индии просьбу о помощи. Больше всего стране нужны генераторы кислорода, кислородные баллоны и концентраторы, а также аппараты ИВЛ и противовирусные препараты Remdesivir и Tocilizumab. По меньшей мере 16 стран ЕС откликнулись на помощь, помогут и страны, не входящие в ЕС — США, Великобритания, Россия, Китай, Австралия, Сингапур, ОАЭ и другие.

Поскольку в Латвии не производится нужное Индии оборудование, было решено помочь ей деньгами через Программу развития ООН.