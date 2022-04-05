Латвия высылает 13 российских дипломатов и закрывает консульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае
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Накануне глава министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") сообщил, что Латвия сузит дипломатические отношения с Россией.

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"Принимая во внимание преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия приняла решение закрыть генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае и выслать 13 российских дипломатов и сотрудников", — написал глава МИД Латвии в Twitter.

Напомним, что в понедельник, 4 апреля, правительство Литвы предписало послу России покинуть страну. Также было принято решение закрыть консульство РФ в Клайпеде.

В свою очередь, посол России в Эстонии был вызван в МИД этой страны. Официальный Таллинн выразил резкое осуждение совершенных вооруженными силами России ужасных убийств мирных жителей в Буче.

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