Латвия высылает 13 российских дипломатов и закрывает консульства РФ в Даугавпилсе и Лиепае

Накануне глава министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") сообщил, что Латвия сузит дипломатические отношения с Россией.

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"Принимая во внимание преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия приняла решение закрыть генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае и выслать 13 российских дипломатов и сотрудников", — написал глава МИД Латвии в Twitter.

Ņemot vērā Krievijas bruņoto spēku pastrādātos noziegumus Ukrainā, Latvija sašaurina diplomātiskās attiecības ar Krievijas Federāciju, slēdzot tās ģenerālkonsulātus Daugavpilī un Liepājā un izraidot 13 diplomātus un darbiniekus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 5, 2022

Напомним, что в понедельник, 4 апреля, правительство Литвы предписало послу России покинуть страну. Также было принято решение закрыть консульство РФ в Клайпеде.

В свою очередь, посол России в Эстонии был вызван в МИД этой страны. Официальный Таллинн выразил резкое осуждение совершенных вооруженными силами России ужасных убийств мирных жителей в Буче.