Латвия заказала на 2022 год 4,7 млн доз вакцин от Covid-19 от восьми производителей

Согласно информации, представленной Министерством здравоохранения на заседании правительства, Латвия подала заявку на получение в общей сложности 4 735 452 доз вакцин против Covid-19 от восьми производителей, включая тех, чьи вакцины еще не одобрены для использования в Европейском Союзе.

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Ожидается, что в первом квартале следующего года будет получено в общей сложности 2 076 780 доз, что является самым высоким показателем за все кварталы. Во втором квартале ожидаются 1 377 450 доз, в третьем — 897 962, в четвертом — 383 260

Латвия также подала заявку на получение доз от нескольких производителей, вакцины которых еще не одобрены для использования в Европейском Союзе. К ним относятся Sanofi, Novavax, Valneva и Curevac.

Curevac поставит 946 510 доз, Sanofi — 158 400, Novavax — 162 160, Valneva — 126 212 доз.

Планируется, что больше всего Латвия получит в следующем году доз вакцины Pfizer/BioNTech — 1 638 000 доз. В свою очередь, от Moderna планируется получить 914,6 тысячи доз, от Johnson&Johnson — 525 700 доз, AstraZeneca — 263 870 доз.

В настоящее время на складах имеется в общей сложности 1 178 338 доз, большинство — 437 300 — составляют вакцины Johnson&Johnson. На складе есть также 264 408 доз Pfizer/BioNTech и 264 420 доз Moderna.

Пока что в ЕС разрешены к применению вакцины четырех производителей: Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.