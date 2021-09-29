Латвия заключила новый договор о строительстве забора на границе с Беларусью
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Министерство внутренних дел (МВД) в среду, 29 сентября, подписало новые договоры о строительстве забора на границе с Беларусью и поставке колючей проволоки с фирмой Aimasa, сообщила советник министра внутренних дел по связям с общественностью Линда Цурика.

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Сначала предприятие подготовит пограничную полосу, удалит заросли кустарников и других растений и смонтирует столбы. Места для установки забора будут подготовлены на приоритетных для Государственной пограничной охраны участках.

Согласно данным firmas.lv, крупнейшим владельцем строительной компании Aimasa является Сандрис Апситс - 50%, 40% капитала принадлежат Айнарсу Чакарсу, а остальные 10% - Янису Дреймансу. Предприятие еще не подало отчет за прошлый год, но в 2019 году его оборот составил 40,5 млн евро, прибыль - 2,7 млн евро.

Что касается строительства постоянного забора на внешней границе Беларуси и Латвии, то, как ранее заявила министр внутренних дел Мария Голубева, необходимо обеспечить, чтобы не сложилась такая же ситуация, как на границе с Россией, когда часть забора пришлось перестраивать.

В МВД сообщили, что предприятия, которые ранее занимались обустройством границы, больше не выполняют эти работы. В настоящее время расследуется уголовное дело в связи о разбазаривании средств в процессе обустройства границы.

Строительство временного забора из колючей проволоки на границе Латвии с Беларусью обойдется в 2,4 млн евро.

Как сообщалось, забор из колючей проволоки закроет наиболее критические участки границы. Национальные вооруженные силы начали размещать его на 5 км из запланированной протяженности в понедельник, так как Латвия получила материалы для забора в дар от Министерства обороны Словении. В среду планируется завершить установку забора.

Ввод в эксплуатацию постоянного забора на латвийско-белорусской границе планируется не позднее 2024 года.

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LETA

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