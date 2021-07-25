Латвия закупает новое лекарство для лечения тяжело больных коронавирусом пациентов

Латвия планирует приобрести новый, эффективный медикамент для лечения самых тяжелых пациентов от Covid-19. На приобретение так называемого "коктейля из антител" выделено более 200 000 евро, сообщает портал rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

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Как сообщает rus.lsm.lv латвийские медики с нетерпением ждут решения Европейского агентства лекарств: специалисты в ускоренном порядке оценивают совершенно новый медикамент, известный как комбинация антител. Его задачей является уменьшение содержания вируса в крови, предотвращение попадания вируса в человеческие клетки.

В ожидании окончательного решения Латвия выделила на приобретение лекарства 200 000 евро, которых хватило бы приблизительно для 100 больных.

Сейчас в Латвии фактически есть только один медикамент для лечения Covid-19, сообщает портал со ссылкой на директора Департамента фармации Министерства здоровья Инесе Каупере. Это препарат Remdesivir, применяемый в лечении тяжелых пациентов с ноября прошлого года.