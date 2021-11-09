Латвия закупит тесты для школьного и общественного скрининга на Covid-19 за 14 миллионов евро
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Для восьминедельной скрининговой программы в школах и приоритетных сферах общественного сектора планируется закупить около семи миллионов экспресс-тестов на Covid-19 за 14,148 миллионов евро. Это подтверждает правительственный отчет "Массовое использование экспресс-тестов на антиген для скрининга на Covid-19, первый этап".

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Самотестирование в образовательных учреждениях и приоритетных сферах общественного сектора будет проводится с 22 ноября 2021 года по 17 января 2022 года. В скрининге будут участвовать вакцинированные, переболевшие и невакцинированные жители, в том числе и дети.

Чтобы обеспечить использование экспресс-тестов в системе образования, в неделю требуется 788 369 тестов стоимостью в 1 576 738 евро. В общественном секторе (например, центрам социальной помощи, полиции, тюрьмам и национальным вооруженным силам) требуется 156 924 тестов в неделю стоимостью в 313 848 евро.

Всего за восемь недель скрининга потребуется 7 430 504 тестов за 15 124 688 евро.

Такие тесты делают процесс тестирования более доступным, ускоряют диагностику и позволяют изолировать инфицированных на более ранних сроках, говорится в рекомендациях Европейского центра контроля заболеваемости (ECDC). Они также лучше воспринимаются в обществе и могут быть дешевле, поэтому их возможно делать чаще, чем лабораторные PCR тесты.

Расчет финансирования исходит из цены в два евро за один тест, это средняя цена таких тестов при крупных закупках. Закупкой занимается Центр материально-технического снабжения и закупок национальной обороны.

Экспресс-тесты на антиген будут проводиться путем сбора образцов из носа на глубине не более трех сантиметров. Ожидается, что они будут просты и удобны, в том числе и для тестирования детей.

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