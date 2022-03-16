Латвия заморозила недвижимость Авена, Фридмана, Мазепина и Третьяка (ОБНОВЛЕНО)

После утверждения списков лиц, подпадающих под санкции, до 16 марта 2022 года в суды Латвии была направлена ​​информация о 39 объектах недвижимости, находящихся в их собственности, владении или под контролем. Позже стало известо, что реальный бенефициар SIA Riga fertilizer terminal и SIA Ventamonjaks — больше не Дмитрий Мазепин.

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Из них пять объектов находятся в прямой собственности лиц, находящихся под санкциями — Петра Авена, Михаила Фридмана, Владислава Третьяка и Никиты Мазепина (последнему принадлежат два объекта).

В ходе анализа данных Регистра предприятий на сегодняшний день выявлено семь юридических лиц, в которых реальный выгодополучатель находится под санкциями. Это предприятия: SIA Klauģu muiža RE, фонд Aven Foundation, SIA Ezermaļu mežu īpašumi (реальный бенефициар — Петр Авен); SIA Seagull Investments (реальный бенефециар — Михаил Фридман); SIA Severstal Distribution (реальный бенефециар — Алексей Мордашов); SIA Riga fertilizer terminal, SIA Ventamonjaks (реальный выгодополучатель — Дмитрий Мазепин). Всего этим юридическим лицам принадлежит 34 объекта недвижимости в Латвии.

Судебная администрация направила сведения обо всех этих объектах в суд для внесения отметке о запрете в Земельную книгу.

"Санкции Европейского Союза распространяются не только на принадлежащее конкретным лицам имущество, но и на имущество, находящееся в их собственности или под их контролем, — заявил Министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные").

Конечно, косвенный контроль установить сложнее, поскольку он не проявляется через собственность, но изучение структуры собственности позволило выяснить, входят ли в нее и те, кто находится в санкционных списках. По данным Государственной земельной службы, стоимость этой недвижимости составляет не менее 27,5 миллионов долларов.

Следует отметить, что оценка, разработанная Государственной земельной службой, основана на рыночных ценах 2019 года, и текущая рыночная стоимость недвижимости может быть намного выше. Наложение запрета или замораживание недвижимого имущества в данном случае означает, что недвижимое имущество не может быть экспроприировано, заложено или обременено каким-либо другим образом (например, сдано в аренду), что позволило бы получать выгоду от этой деятельности".

Продолжается анализ данных, находящихся в распоряжении Регистра предприятий, с целью установления связи лиц из санкционного списка с юридическими лицами. Таким образом будут выявляться случаи, когда лицо, которое находится под санкциями, реальный бенефициар, получающих косвенную выгоду от недвижимого имущества.

Регистр предприятий также информирует держателей государственных реестров о юридических лицах, у которых установлена связь с фигурантами санкционного списка. Обработка данных требует дополнительного времени, учитывая объем анализируемых данных и перевода личных данных на латышский язык.

Судьи уже вынесли решение о наложении запретительного знака, препятствующего любому добровольному (кроме наследования) закреплению прав в отношении недвижимого имущества, находящегося в собственности или под контролем лица, находящегося под санкциями, на пяти объектах недвижимого имущества.

Министерство юстиции призвало судей с особым вниманием относиться к запросам или заявлениям, поступающим от граждан Российской Федерации или Беларуси, а также от юридических лиц Латвийской Республики. Уже констатированы два случая попытки обойти санкции с помощью Регистра предприятий. Попытки были вовремя предотвращены, изменения в Регистр данных внесены не были, информация переданы в правоохранительные органы.

Дмитрий Мазепин — больше не реальный бенефициар SIA Riga fertilizer terminal и SIA Ventamonjaks

Теперь реальный бенефициар компаний — Амир Атта Бидвал, а не попавший в список санкций Евросоюза Дмитрий Мазепин. Об этом агентству LETA сообщил председатель правления Riga fertilizer terminal и Ventamonjaks Артурс Скадатс.

Он сообщил, что структура обоих латвийских предприятий с 1 марта изменилась, и с этого момента Мазепин больше не является реальным бенефициаром.

На сайте Firmas.lv Мазепин по-прежнему числится единственным реальным бенефициаром, но, по словам Скадатса, уже начат процесс регистрации соответствующих изменений.