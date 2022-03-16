Латвия заморозила недвижимость Авена, Фридмана, Мазепина и Третьяка

После утверждения списков лиц, подпадающих под санкции, до 16 марта 2022 года в суды Латвии была направлена ​​информация о 39 объектах недвижимости, находящихся в их собственности, владении или под контролем.

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Из них пять объектов находятся в прямой собственности лиц, находящихся под санкциями — Петра Авена, Михаила Фридмана, Владислава Третьяка и Никиты Мазепина (последнему принадлежат два объекта).

В ходе анализа данных Регистра предприятий на сегодняшний день выявлено семь юридических лиц, в которых реальный выгодополучатель находится под санкциями. Это предприятия: SIA Klauģu muiža RE, фонд Aven Foundation, SIA Ezermaļu mežu īpašumi (реальный бенефициар — Петр Авен); SIA Seagull Investments (реальный бенефециар — Михаил Фридман); SIA Severstal Distribution (реальный бенефециар — Алексей Мордашов); SIA Riga fertilizer terminal, SIA Ventamonjaks (реальный выгодополучатель — Дмитрий Мазепин). Всего этим юридическим лицам принадлежит 34 объекта недвижимости в Латвии. Судебная администрация направила сведения обо всех этих объектах в суд для внесения отметке о запрете в Земельную книгу.

"Санкции Европейского Союза распространяются не только на принадлежащее конкретным лицам имущество, но и на имущество, находящееся в их собственности или под их контролем, — заявил Министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные"). Конечно, косвенный контроль установить сложнее, поскольку он не проявляется через собственность, но изучение структуры собственности позволило выяснить, входят ли в нее и те, кто находится в санкционных списках. По данным Государственной земельной службы, стоимость этой недвижимости составляет не менее 27,5 миллионов долларов. евро. Следует отметить, что оценка, разработанная Государственной земельной службой, основана на рыночных ценах 2019 года, и текущая рыночная стоимость недвижимости может быть намного выше. Наложение запрета или замораживание недвижимого имущества в данном случае означает, что недвижимое имущество не может быть экспроприировано, заложено или обременено каким-либо другим образом (например, сдано в аренду), что позволило бы получать выгоду от этой деятельности".

Продолжается анализ данных, находящихся в распоряжении Регистра предприятий, с целью установления связи лиц из санкционного списка с юридическими лицами. Таким образом будут выявляться случаи, когда лицо, которое находится под санкциями, реальный бенефициар, получающих косвенную выгоду от недвижимого имущества. Регистр предприятий также информирует держателей государственных реестров о юридических лицах, у которых установлена связь с фигурантами санкционного списка. Обработка данных требует дополнительного времени, учитывая объем анализируемых данных и перевода личных данных на латышский язык.

Судьи уже вынесли решение о наложении запретительного знака, препятствующего любому добровольному (кроме наследования) закреплению прав в отношении недвижимого имущества, находящегося в собственности или под контролем лица, находящегося под санкциями, на пяти объектах недвижимого имущества.

Министерство юстиции призвало судей с особым вниманием относиться к запросам или заявлениям, поступающим от граждан Российской Федерации или Беларуси, а также от юридических лиц Латвийской Республики. Уже констатированы два случая попытки обойти санкции с помощью Регистра предприятий. Попытки были вовремя предотвращены, изменения в Регистр данных внесены не были, информация переданы в правоохранительные органы.