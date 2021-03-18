Латвия занимает 14-е место по заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ

Поскольку заболеваемость Covid-19 увеличивается в ряде европейских стран, но снижается в Латвии, Латвия в настоящее время занимает 14-е место по уровню заболеваемости среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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Неделю назад Латвия была на восьмом месте.

По оценкам ЕЦПКЗ за период с 1 по 14 марта, совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составляет 398,1 случая. Выше, чем в Латвии, заболеваемость Covid-19 в Чехии, Эстонии, Венгрии, Мальте, Швеции, Кипре, Польше, Словакии, Италии, Франции, Нидерландах, Болгарии и Словении.

В Эстонии уровень инфицирования на 100 000 населения достиг 1464,1 случая, и она занимает второе место после Чехии. В Литве заболеваемость снизилась до 223,5 случая.

В Латвии показатель 14-дневной смертности с диагностированным Covid-19 на миллион жителей также немного снизился, однако страна по-прежнему занимает восьмое место среди стран ЕС и ЕЭЗ с самой высокой смертностью. За последние две недели в Латвии было 78,1 случая. Более высокие показатели смертности у Словакии, Чехии, Венгрии, Польши, Болгарии, Эстония и Люксембурга. В Литве соответствующий показатель составляет 56,2, в Эстонии — 97,8.

Кроме того, уже третью неделю Латвия находится в красной зоне предупреждений о поездках, в которую входит и большинство других европейских стран. В красную зону входят страны с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей.

Эстония находится в темно-красной зоне — с заболеваемостью на 100 000 населения более 500 случаев. Литва, как и Латвия, находится в красной зоне.

Помимо Эстонии, в темно-красную зону входят Чехия, Венгрия, Мальта, Кипр, почти вся Словакия, а также некоторые регионы Швеции, Польши, Австрии, Франции, Италии, Словении, Болгарии и Румынии.

В оранжевую зону, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения составляет от 25 до 150 случаев, входят Португалия, некоторые регионы Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Испании и Италии.

В самой безопасной зеленой зоне находятся только Исландия и два региона Норвегии.