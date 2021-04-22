Латвия занимает 16-е место по заболеваемости Covid-19 среди стран Евросоюза
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Латвия занимает 16-е место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) с наибольшей заболеваемостью "Covid-19", свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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По оценкам ЕЦПКЗ, за две предыдущие недели, с 5 по 18 апреля, совокупная заболеваемость Covid-19 в Латвии составила 378,9 случая на 100 000 жителей.

В Эстонии заболеваемость составила 602 случая на 100 000 жителей, что на сегодняшний день является седьмым самым высоким уровнем заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ. В Литве заболеваемость увеличилась до 501,2 случая на 100 000 жителей, и она занимает 10-е место по заболеваемости "Covid-19" среди стран ЕС и ЕЭЗ. Таким образом, в Латвии уровень заболеваемости "Covid-19" сейчас самый низкий среди стран Балтии.

Показатель 14-дневной смертности с диагностированным Covid-19 на миллион жителей в Латвии повысился до 64 случаев, по смертности от Covid-19 Латвия поднялась с 12-го на 11-е место.

В Литве соответствующий показатель составляет 55,5, а в Эстонии — 112,9 случая.

Латвия по-прежнему находится в красной зоне созданной ЕЦПКЗ карты путешествий, куда входят страны с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью "Covid-19" от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей.

Большая часть Литвы, как и Латвия, находится в красной зоне, однако Вильнюсский регион по-прежнему относится к темно-красной зоне. Эстония также находится в темно-красной зоне, куда попадают страны с заболеваемостью Covid-19 более 500 случаев на 100 000 жителей.

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LETA

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