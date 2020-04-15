Латвия занимает 39-е место в рейтинге самых безопасных стран при пандемии

Латвия занимает 39-е место в топе самых безопасных стран мира в условиях пандемии коронавируса. Рейтинг составил консорциум Deep Knowledge Group, который также предложил список 20 стран, где самые высокие риски из-за распространения Covid-19.

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При составлении рейтинга аналитики учитывали 24 параметра, в том числе ограничения, введенные в конкретной стране, их масштаб, доступность оплаченных государством тестов, и ресурсы системы здравоохранения, срок карантина, случаи его нарушения, меры экономической поддержки со стороны правительства и другие меры.

На первом месте по безопасности Израиль, а тройку также вошли Германия и Южная Корея, а в первую десятку — Австралия, материковый Китай с Тайванем и Гонконгом, Новая Зеландия, Сингапур и Япония.

Латвия находится на 39-й строчке рейтинга, Эстония — на 31-й. Литва не вошла в ТОП-40.

При этом в рейтинге 20 стран, подверженных наибольшим рискам в условиях пандемии, в первую десятку вошли Италия, США, Великобритания, Испания и Франция, Швеция, Иран, Эквадор, Филиппины и Румыния. Россия находится на 12-м месте.