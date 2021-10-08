Латвия занимает четвертое место в ЕС по заболеваемости Covid-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

На этой неделе Латвия занимает четвертое место по уровню заболеваемости Covid-19 среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (EEA), тем временем лидером в списке остается Литва. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

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Между тем Эстония также поднялась на одну строчку и расположилась на втором месте в рейтинге. В Латвии охват вакцинацией остается одним из самых низких в Европе, Литва с Эстонией также не входят в число лидеров.

На минувшей неделе Латвия занимала пятую строчку в списке, а две недели назад — шестую.

Самый высокий уровень заболеваемости среди стран ЕС и EEA в Литве — 795,5 случаев на 100 000 жителей. На втором месте оказалась Эстония с 658,6 случаями, а на третьем — Румыния с 631,5 случаями. Четвертое место занимает Латвия с 580,9 случаями на 100 000 жителей.

В свою очередь самый низкий показатель заболеваемости сохраняется в Польше с 34,9 случаями на 100 000 жителей.

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