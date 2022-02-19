Латвия заняла восьмое место на чемпионате мира по подледной рыбалке, который на этой неделе прошел в Литве. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на организаторов чемпионата.

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Золотые медали чемпионата мира по подледной рыбалке выиграли хозяева соревнований - команда Литвы. Серебро - у команды Беларуси, бронза - у команды Украины.

Изначально планировалось, что официальные тренировки команд пройдут во второй половине этой недели на месте проведения соревнований - на озере Рекива под Шяуляем, а сами соревнования состоятся в два этапа – в субботу и воскресенье.

Однако, принимая во внимание погодные условия и тот факт, что ледовый щит на озере Рекива быстро таял, было принято решение провести соревнования в пятницу, 18 февраля, причем оба тура состоялись в один день.

По словам участника команды Латвии по подледной рыбалке Кришьяниса Лисовскиса, соревнования были очень сложными.

"Во-первых, мне нужно было пройти два тура соревнований за один день. Во-вторых, наибольших успехов смогли добиться те спортсмены, которые наловчились как можно быстрее ловить и вытаскивать мелких рыбешек. В первый час соревнований нужно было найти место, где рыба наиболее активна, а в остальное время фактически требовалось вытаскивать рыбу из одной лунки. В результате мне пришлось провести два часа практически неподвижно у одной лунки, что очень тяжело физически", — пояснил Лисовскис.

В чемпионате приняли участие 12 стран - Латвия, Эстония, Литва, Финляндия, Швеция, Норвегия, Польша, Беларусь, Украина, Россия, Монголия и Румыния.