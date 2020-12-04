Латвия запрещает пассажирские перевозки в Литву, а Европа закрывает курорты. Главное о Covid-19 на 4 декабря

Латвия с понедельника останавливает пассажирские перевозки в Литву и ряд других стран Европы. В онкологическом центре при Восточной больнице в Риге выявили вспышку коронавируса. Евросоюз из-за пандемии закроет зимние курорты, а токийская Олимпиада, перенесенная на лето будущего года, резко выросла в цене. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 4 декабря.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Цифры. В Латвии в четверг выявили 686 новых случаев Covid-19. Семь человек скончались. Общее число инфицированных достигло 19 993 человека, выздоровели 1849 человек. В настоящий момент в больницах страны находятся 583 больных пациента, 46 человек находятся в тяжелом состоянии.

В Эстонии выявили 470 новых случаев инфицирования коронавирусом, двое человек скончались. Доля положительных тестов составила почти 10%. В Литве подтверждено 2514 новых случаев заражения коронавирусом — это крупнейший суточный показатель заражений в Литве с начала пандемии, скончались еще 26 человек. Всего с пандемии в Литве установлено 69 582 случая заражения коронавирусом, 590 человек скончались.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 65,7 млн человек во всем мире, свыше 1,5 млн скончались, выздоровели 45,5 млн пациентов.

Латвия останавливает пассажирские перевозки в Литву. Латвия запрещает регулярные пассажирские перевозки в те страны ЕС, где кумулятивная заболеваемость вдвое превышает средний уровень по союзу. С 7 декабря регулярные пассажирские перевозки будут запрещены в Литву, Андорру, Люксембург, Хорватию и Сан-Марино.

Вспышка в онкологическом центре. В четвертом отделении абдоминальной хирургии Латвийского онкологического центра коронавирус выявлен у 21 пациента, а также у работающих в отделении медиков и вспомогательного персонала. В целях защиты онкобольных и персонала, а также предотвращения дальнейшего распространения Covid-19 группа оперативного управления Восточной больницы приняла решение временно закрыть отделение абдоминальной хирургии и принять все необходимые эпидемиологические меры для обеспечения того, чтобы пациенты с онкологией продолжали получать всю необходимую медицинскую помощь — операции, диагностические исследования, консультации врачей.

Как теперь ходить в магазины по выходным? На этой неделе правительство представило новые ограничения распространения Covid-19, в их числе — ограничения на работу магазинов. В четверг Министерство экономики представило список товаров, которые можно будет купить в торговых местах. Delfi рассказывает, на что можно рассчитывать, посещая магазины по выходным.

Кто, когда и как получит вакцины от Covid-19 в Европе, России и США. Мир готовится к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19. В странах Евросоюза первые прививки должны быть сделаны в конце этого года, а в Великобритании и России вакцинация начнется уже на днях. Портал Delfi собрал главные новости о том, кто, где и в какие сроки получит вакцину от опасного заболевания.

Вакцины Pfizer и Moderna могут вызывать побочные эффекты. Небольшое число добровольцев, испытавших на себе вакцины производства Pfizer и Moderna сообщили о довольно интенсивных побочных эффектах. Специалисты в сфере здравоохранения предупреждают, что население должно быть готово к кратковременных побочным эффектам, но опасными от этого вакцины не становятся.

Олимпиада в Токио подорожала на 2,4 млрд долларов. Олимпийские игры в Токио, которые должны состояться летом 2021-го с задержкой на год, из-за пандемии будут стоить на 2,4 млрд долларов больше, чем по предыдущей оценке. Рекордсменом по части дороговизны Олимпийских игр остается Россия. На проведение зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году страна заплатила более 50 млрд долларов.

Евросоюз закрывает зимние курорты. Покататься на лыжах в горах Австрии, Германии, Италии и Франции на Рождество и Новый год туристы из-за пандемии не смогут. Власти разных стран опасаются, что две недели рождественско-новогодних каникул могут просто перечеркнуть все их противоэпидемиологические усилия последних месяцев, если в Альпы в самый разгар второй волны коронавируса хлынут несколько миллионов горнолыжников и другиз любителей активного отдыха.

Staro Rīga на дому. Завершилась акция #Staro mājās, которая была призвана заменить собой ежегодный фестиваль световых объектов Staro Rīga, предварительно перенесенный на январь из-за пандемии. Во время акции, приуроченной к Дню независимости Латвии, как обычные жители, так и различные учреждения и коммерческие компании создавали световые объекты, а снимки и видео публиковали в соцсетях с соответствующим тегом #staromajas.

История дня. Где искать праздничные ярмарки, когда все закрыто. Зимние праздники в этом году явно будут обличаться от всего того, к чему мы привыкли ранее. И самое главное их отличие — закрытие в Европе большинства рождественских ярмарок, которые каждый год привлекали в Германию, Францию, Австрию, Чехию etc. сотни тысяч туристов…