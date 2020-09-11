Латвия запрещает регулярные пассажирские перевозки во Францию

Принимая во внимание рост заболеваемости Covid-19 во Франции, в эту страну будут запрещены регулярные пассажирские перевозки, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Правительство Латвии приняло решение разрешить авиаперелеты в страны, в которых вдвое превышен средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС, при этом установив, что по возвращении из этих стран 14-дневная самоизоляция в Латвии будет обязательной.

Согласно данным, опубликованным европейским ЦПКЗ, средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС в настоящее время составляет 66 случаев на 100 тыс. жителей.

В настоящее время запрет на пассажирские перевозки распространяется также на Испанию и Андорру, а с понедельника, 14 сентября, он будет распространяться и на Францию.

При этом с понедельника будут разрешены пассажирские перевозки в Монако.