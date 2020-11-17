Латвия запретила на время пандемии ввоз живых норок и необработанных шкур
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На совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению принято решение до конца чрезвычайного положения запретить ввоз в Латвию живых норок и необработанных норочьих шкур.

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В аннотации к подготовленному Министерством образования и науки (МОН) приказу говорится, что 5 ноября этого года Министерство иностранных дел Дании в письме сообщило о масштабных вспышках Covid-19 на датских фермах по разведению норок, а также о передаче вируса от норки человеку.

К 4 ноября текущего года было выявлено 207 зараженных ферм по разведению норок.

4 ноября этого года правительство Дании объявило, что в образцах, взятых на пяти фермах и у 12 человек, живущих поблизости от этих ферм, обнаружены новые уникальные варианты мутации вируса Covid-19.

Пока не известно, представляют ли эти варианты мутации более высокий риск для человека, чем известный вирус Covid-19, однако один из этих вариантов мутации показал сниженную ответную реакцию организма на вирус. Это может повлиять на эффективность потенциальных вакцин.

Органы здравоохранения Дании в настоящее время проводят дополнительное расследование по этому вопросу.

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LETA

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