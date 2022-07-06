Латвия запретила въезд российскому националисту Федосееву. Кто он такой и что о нем известно?

Гражданин России Савва Федосеев включен в латвийский список нежелательных лиц, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Предполагается, что это решение связано с планами российских националистов, которые якобы хотели провести встречу в Риге.

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Член националистического движения "Общество.Будущее" (ОБ) Федосеев внесен в "черный список" на неопределенный срок на основании статьи 61 Закона об иммиграции. Решение о таких санкциях принимает министр иностранных дел, отмечает Delfi.lv. Причины, по которым Федосеев попал в список, не разглашаются.

Информация о том, что Федосеев планирует приехать в Латвию на встречу с единомышленниками, начала распространяться в латвийском сегменте Twitter 5 июля.

В одном рижском ресторане состоится сходка русских неофашистов из Общества Будущее. Приедет даже одиозный Савва Федосеев, который открыто поддерживает войну в Украине. Кто подскажет, как можно помешать этому нацистскому шабашу? @Valsts_drosiba @MStakis @Valsts_policija — Pāvels L. 🇺🇦❤️🇱🇻 (@levushkan) July 4, 2022

Вечером того же дня Эдгар Ринкевич сообщил о том, что Федосеев внесен в список нежелательных персон.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, Krievijas Federācijas pilsonis Savva Fedosejevs tiek iekļauts Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 5, 2022

"Медиазона" со ссылкой на основателя ОБ Данила Махницкого утверждает, что мероприятие в Риге, равно как и создание местного отделения организации не планировалось. Аккаунт в Twitter, где были опубликованы соответствующие утверждения, уже переименован, а сами публикации — удалены. По словам Махницкого, страничку самовольно создал "кто-то из членов" движения.

Что известно о Федосееве и движении "Общество.Будущее"

Савве Федосееву 24 года. В описании своего профиля в Twitter Федосеев называет себя "русским политиком из Петербурга" и "консулом" "Общества.Будущее". Мужчина учится кузнечному делу в художественно-промышленной академии имени Штиглица и работает внештатным сотрудником книжного магазина "Листва". В прошлом году Федосеев пытался выдвинуть свою кандидатуру на выборы в петербургский парламент, но избирательная комиссия отказалась принимать документы, сославшись на то, что их привезли слишком поздно.

В соцсетях Федосеев активно комментирует российское вторжение в Украину, оценивая его с провластных позиций. В частности, активист требовал не обменивать бойцов "Азова" на военных, попавших в украинский плен. Федосеев также активно собирает гуманитарную помощь для "солдат" и "ополченцев" в Донбассе — бинты, пластыри, лекарства и аптечки.

Сегодня на смене @savva_fedoseev_ Завтра в 20:00 смотрим документалку про Славянск, а послезавтра тоже в 20:00 в гости с фронта приезжает @plontifex рассказывать о войне pic.twitter.com/qERhunZrx1 — Книжная лавка Листва (@Listva_spb) July 4, 2022

Магазин "Листва", где работает молодой политик, открыло в центре Санкт-Петербурга издание "Черная сотня". Оно было основано в 2013 году и провозглашает своей целью "восстановление и возвращение в Россию литературного, культурного и научного наследия русского зарубежья, а также трудов, которые по тем или иным причинам не переиздавались в советское время". В апреле полиция пришла в "Листву", задержала сотрудников и посетителей и изъяла ряд книг о войне и Украине. Задержанных позднее отпустили без составления протоколов, книги вернули в магазин. Ранее на "Листву" нападали неизвестные.

Федосеев — активный участник относительно небольшой организации "Общество.Будущее". Ее основал в 2020 году молодой московский политик Роман Юнеман, придерживающийся "имперских" взглядов. Сторонники Юнемана, входящие в ОБ, выступают за правопреемственность Российской империи, упразднение национальных республик в составе РФ и введение визового режима со странами Центральной Азии.