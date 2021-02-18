Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение включить в список невъездных российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева. При этом Ринкевич отметил, что причиной объявления Соловьева персоной нон-грата стало то, что "для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме".

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Недавно в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" этот ведущий сравнил российского оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером, добавив следующее: "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального — прим. ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Соловьев включен в "черный список" Латвии на неопределенное время.

"Данный господин особо набил руку на различных кампаниях по дезинформации и пропаганде. Помимо этого, его двусмысленные выражения о диктаторе Бенито Муссолини и сказанное про Гитлера, что он был отважным человеком и воевал на фронте, является неприемлемой глорификацией преступлений нацистов и их главного вождя. Таким людям в Латвии делать нечего", — прокомментировал свое решение Ринкевич агентству LETA.

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Адольф Гитлер Латвия Эдгар Ринкевич
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