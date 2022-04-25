Латвию посетит еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский

Латвию во вторник, 26 апреля, посетит комиссар Европейской комиссии по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, сообщили агентству LETA в Министерстве земледелия.

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Войцеховский встретится с министром земледелия Каспаром Герхардсом, чтобы обсудить ситуацию в сельскохозяйственной отрасли Латвии и Европы после начала войны России против Украины. Также планируется обсудить комментарии Еврокомиссии к стратегическому плану общей сельскохозяйственной политики с 2023 года.

Еврокомиссар и министр встретятся с представителями организаций фермеров и посетят крестьянские хозяйства Vaidelotes в Цодской волости Баускского края и Rudeņi в Сесавской волости Елгавского края.

В завершение визита Войцеховский и Герхардс посадят липы в историческом парке Лиелплатонской усадьбы Елгавского края.