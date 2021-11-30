Латвию посетит госсекретарь США Энтони Блинкен
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во вторник в Латвию прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен, который проведет переговоры с руководством страны.

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Госсекретарь США примет участие в проходящей в Риге встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Во время визита у Блинкена предусмотрены встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, сообщили в МИД.

Встреча с президентом состоится в 9.00 в Рижском замке, а в 12.00 пройдет совместная пресс-конференция Ринкевича и Блинкена в здании МИД.

Во время встреч будут обсуждаться вопросы безопасности, двусторонние отношения Латвии и США, в том числе сотрудничество в области экономики, а также актуальные вопросы трансатлантических отношений.

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LETA

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LETA

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Кришьянис Кариньш НАТО США Эгил Левитс Эдгар Ринкевич
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