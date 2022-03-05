Латвию посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На следующей неделе в Латвию приедет премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает МИД.

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8 марта, во вторник, Трюдо встретится с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Премьеры собираются обсудить ситуацию с безопасностью в Европе в связи с ситуацией в Украине. Планируется, что Трюдо и Кариньш вместе посетят Адажскую военную базу.

Правительство Канады продлило присутствие своих вооруженных сил в Латвии и продолжает руководить межнациональной военной группой НАТО в Латвии. Эта группа размещается на Адажской базе с 2017 года. Это более 1500 военных из десяти стран — Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии.

Как сообщалось, Канада может отправить в Латвию дополнительно еще 100 военных.

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