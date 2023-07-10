Сегодня, 10 июля, Латвию посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. О визите в Ригу ранее объявило бюро канадского премьера.

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Трюдо встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Во время визита у Трюдо также запланирована встреча с канадскими военнослужащими, которые дислоцированы в Латвии. Канада возглавляет боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии.

В заявлении бюро премьер-министра Канады подчеркивается, что Латвия является близким другом и союзником Канады, и визит призван еще больше укрепить партнерство между двумя странами.

Это будет третий визит Трюдо в Латвию. Последний раз он посещал Латвию в марте 2022 года.

После визита в Латвию Трюдо отправится в Вильнюс для участия в саммите НАТО 11-12 июля.