Латвию заметает: утром глубина снежного покрова местами достигает 11 см

В четверг, к 08.00 в ряде районов Латвии глубина снежного покрова увеличилась на несколько сантиметров: в Скривери зафиксировано 10 см снега, а в Огресгала — 11 см.

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Как отмечают синоптики, в Калнциемсе "снежная шапка" выросла на 8 см, а в Айнажи, Звейниекциемсе, Гулбене, Лиепае и Руцаве от 1 до 7 см.

В четверг снегопады продолжатся в Земгале, Латгале, на юге Видземе и на востоке Курземе.

Порывы восточного, северо-восточного ветра, сопровождаемого метелью, усилятся до 9 -14 метров с секунду, а на Курземском побережье — до 18 метров в секунду.