Латвию ждет нехватка судей. Через пять лет многие достигнут возрастного ценза

Примерно через пять лет Латвию ожидает массовая замена судей из-за достижения ими возрастного ценза (70 лет), а в стране сейчас — очевидный дефицит молодых квалифицированных юристов. Об этом заявил председатель Верховного суда Айгарс Струпишс, сообщает агентство LETA.

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Струпишc напомнил, что два года назад Совет юстиции радикально изменил процедуру отбора судей, введя строгие критерии отбора.

Глава Верховного суда сказал, что сейчас в стране ощущается нехватка молодых квалифицированных юристов, и только треть студентов может сдать Единый государственный квалификационный экзамен для юристов.

Время от времени в судах появляются вакансии судей, которые даже сейчас довольно сложно заполнить. Ситуация ухудшится, когда лет через пять ожидается массовая замена судей.

"Возникает вопрос, что мы будем делать, потому что судьей может стать человек, достигший 30-летнего возраста, но если юрист до сих пор делал карьеру в других сферах, например, в адвокатуре, то его сложно мотивировать все бросить и стать судьей", — отметил Струпишс. По его мнению, возможно, следует внести некоторые изменения в систему образования юристов.

Процесс отбора судей состоит из четырех этапов, и большинство претендентов не проходят тест, который включает 60 вопросов по различным темам, связанным с судебной системой.

Три года назад также были введены психологические тесты. Потенциальный судья проходит проверку у психолога. Например, проверяются честность, жажда власти и интеллектуальные знания претендента.

"Были случаи, когда психолог выявлял факторы риска, а отборочная комиссия принимала решение не принимать судью", — признал Струпишс, добавляя, что аналогичное требование сейчас применяется также в Литве и Нидерландах.

Струпишс указал, что сейчас не планируется снижать минимальный возраст для того, чтобы стать судьей. Также не предполагается позволять судье работать дольше, потому что уже в настоящее время судья должен выйти на пенсию по достижении 70-летнего возраста.

Председатель Верховного суда подчеркнул, что Совет юстиции работает над вопросами повышения эффективности судебной системы. При Совете создана постоянно действующая рабочая группа, которая вносит предложения по совершенствованию судебной системы.

Например, к нынешнему моменту реализовано предложение рабочей группы об объединении судов Видземского предместья Риги, Латгальского предместья Риги и Пардаугавского суда Риги в единый Рижский городской суд.

Видземского предместного суда Риги, Пардаугавского городского суда и Рижского Латгальского предместного суда в один суд — Рижский городской суд.