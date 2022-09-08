"Латышские школы для латышей и для нацменьшинств". Сейм одобрил полный переход школ на госязык

В четверг Сейм во втором чтении утвердил поправки к Закону "Об образовании" и "О всеобщем образовании", которые предполагают полный перевод образования на латышский язык обучения в течение трех лет. Поправки должны еще пройти окончательное чтение.

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В какие сроки будет осуществлен переход

Законопроекты, утвержденные Сеймом во втором чтении, предусматривают, что во всех классах всех школ учеба только на латышском начнется в 2025-2026 учебном году. С 1 сентября 2023 года программы дошкольного образования должны реализовываться только на государственном языке.

Правительственная версия законопроекта дает такие сроки перехода на госязык:

1-й, 4-й и 7-й классы — с 1 сентября 2023 года;

2-й, 5-й и 8-й классы — с 1 сентября 2024 года;

3-й, 6-й и 9-й классы — с 1 сентября 2025 года.

Также законопроект устанавливает более жесткие требования владения госязыком к руководителям образовательных учреждений и преподавателям — на первую категорию уровня C.

Русский язык и иные предметы, связанные с изучением родного языка и культуры нацменьшинства, перестают быть обязательными и становятся факультатами — то есть, частью образования по интересам, дал в августе понять глава Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Что такое сегрегация: как проходили дебаты в парламенте?



Дебаты вокруг перевода всех школ на латышский язык затянулись на несколько часов. Одной из главных тем стал спор о том, не станет ли результатом реформы сегрегация школ.

"Сейчас мы разрабатываем систему, в которой есть латышские школы, то есть, школы с латышским языком обучения для латышей, и школы с латышским языком обучения для нелатышей. Это школы, которые сейчас реализуют образовательные программы для меньшинств. И никаких мер по изменению ситуации не планируется. И даже очень умеренные предложения, которые определяют сегрегацию и просто предлагают прописать десегрегацию как одну из целей закона, Сейм отвергает, — заявил депутат Сейма Борис Цилевич ("Согласие"). По словам парламентария, логично, что такой позиции придерживается Национальное объединение, но его удивляет поддержка со стороны либерального крыла правительства.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные") парировала: "Я хочу напомнить, что в Законе "Об образовании" установлен запрет на разное отношение, и в него включено недопущение сегрегации. Напомню, что цель законопроекта — осуществить последовательный переход к преподаванию на государственном языке на всех ступенях образования, в том числе дошкольной и основной, чтобы способствовать успешной реализации нового учебного содержания и подхода во всех учебных заведениях, а также обеспечить изучение языков меньшинств и истории культуры в соответствии с Сатверсме Латвийской Республики". Муйжниеце подчеркнула, что как раз преподавание на госязыке в абсолютно всех школах исключит риск сегрегации.

"Я хочу подчеркнуть, что к этому результату — единой школе для всех — мы призывали еще в 2018 году", — обозначила позицию либерального крыла правительства депутат Сейма, экс-министр образования Мария Голубева (Attīstībai/Par!): "Если мы увидим, общество увидит, что что-то не идет в правильном направлении, что поддержка недостаточна, что де-факто происходит сегрегация… Тогда нам надо будет вмешаться, надо будет улучшать, но сейчас редакция закона по существу позволяет работать именно так, как было задумано".

"Знаете, это звучит примерно так: приходит человек в полицию и говорит: "Мне угрожают". Его спрашивают: "Тебя убили? Нет? Ну тогда смотри, когда убьют — приходи". Ну все же ясно, г-жа Голубева. Зачем мы будем притворяться? Ясно, что вы отклонились от своих вполне демократических идей и теперь даже не может это толком обосновать. Какая поддержка, если нет учителей?! Если даже в престижных гимназиях учителей не хватает, то как вы собираетесь поддерживать какую-то бывшую школу нацменьшинств где-то в Болдерае? Давайте не будем себя обманывать", — парировал слова Голубевой Цилевич.

Депутат Алдис Гобземс заявил с трибуны, что споры являются "предвыборными политическими танцами между Национальным объединением и "Согласием".

"Но я призываю родителей, тех, кто любит своих детей, учить их иностранным языкам, и, в том числе, я не боюсь сказать это с трибуны Сейма, учить русскому языку. Россия всегда будет соседом Латвии. И мы всегда, если не хотим быть с голым задом, должны мыслить политически реально. Нам всегда будет нужен русский язык. Нам надо как народу с неконкуретоспособным языком в мире… нам надо минимум два, нет, три иностранных языка. И это надо обеспечить в каждой школе, в каждом классе — с первого до последнего. Чтобы наши дети были конкурентоспособными, чтобы они выросли не слугами других народов и не работали продавцами в литовских супермаркетах, а сами были владельцами этих супермаркетов", — заявил Гобземс.