Лавров: Латвия и Эстония не должны прикрывать проблему неграждан членством в ЕС

Россия настаивает на том, что Латвия и Эстония должны решить проблему "безгражданства". Членство в ЕС нельзя использовать в качестве политического прикрытия для противоправных действий, заявил в интервью газете "Труд" министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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По словам Лаврова, русскоязычное население в Латвии и Эстонии подвергается дискриминации, поскольку в ситуации массового безгражданства сотни тысяч людей "лишены основных демократических и социально-экономических прав". При этом Лавров отмечает, что сокращение числа лиц без гражданства идет крайне медленно — в основном за счет ухода из жизни и эмиграции русскоязычного населения.

"Опубликовано множество рекомендаций международных организаций (Совет ООН по правам человека, мониторинговые органы Совета Европы, ОБСЕ и др.), которые не раз обращались к латвийским и эстонским властям с призывами предпринять необходимые усилия с тем, чтобы их языковая политика и законодательные нормы не приводили к прямой или косвенной дискриминации населения", — отметил Лавров.

Глава МИД Росси полагает, что реакция властей Латвии и Эстонии на международную критику неадекватна тяжести сложившейся ситуации. "В этой связи убеждены, что членство в Евросоюзе не должно рассматриваться прибалтийскими государствами в качестве политического "прикрытия" для их противоправных действий", — заявил он.

МИД России "последовательно отстаивает интересы неграждан", заявил Лавров, добавив, что одним из условий прогресса при выстраивании добрососедских отношений "остается соблюдение Латвией и Эстонией общепризнанных международных стандартов, гарантирующих равные права на получение гражданства".

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1 января 2020 года статус негражданина Латвии имели более 212 тысяч человек.