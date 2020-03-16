LDz Cargo и L-Ekspresis вернут деньги за билеты на отмененные из-за коронавируса поезда

Компании LDz Cargo и L-Ekspresis, выполняющие пассажирские ж/д перевозки, вернут пассажирам деньги за отмененные железнодорожные международные рейсы. Об этом сообщается на сайте Latvijas dzelzceļš.

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В связи с принятым правительством решением о временном прекращении с 17 марта регулярных международных пассажирских перевозок в рамках введенного в Латвии с 13 марта чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса, пассажирам, которые приобрели билеты на маршруты, обслуживаемые компаниями LDz Cargo и L-Ekspresis, будут возвращены деньги за билеты.

LDz Cargo и L-Ekspresis приостановили выполнение рейсов из Риги в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, больше не выполняются рейсы Рига-Минск и Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Приобретенные на портале travel.ldz.lv билеты можно сдать, отправив электронную заявку на электронную почту uzzinas@ldz.lv. Для получения денег за приобретенные в кассах билеты, необходимо направить в LDz Cargo адрес ул. Дзирнаву, 147, корпус 1, Рига, LV-1050.) заявление и билеты. Форма заявления доступна по ссылке https://travel.ldz.lv/files/covid/iesniegums_lv.doc. Заявления о сдаче билетов принимаются в течение шести месяцев после даты отмененной поездки.

В кассах билеты не принимаются, так как кассы закрыты, чтобы снизить риск заражения сотрудников.

Информация о билетах на поезда Минск-Рига и Киева-Минск-Вильнюс-Рига пассажиры могут получить по бесплатному справочному телефону Latvijas dzelzceļš - 80001181.