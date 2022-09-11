LDz начинает кампанию "Видишь рельсы — нажми на паузу!"

Государственное акционерное общество "Латвийская железная дорога" (Latvijas Dzelceļš, LDz) начинает информативную кампанию "Видишь рельсы — нажми на паузу!". Цель кампании — напомнить людям о необходимости безопасного пересечения железнодорожных путей и снижение травматизма и числа погибших в результате несчастных случаев на железной дороге.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Данные показывают, что в Латвии число погибших на железнодорожных путях в целом имеет тенденцию к снижению, но в этом году уже погибли 11 человек — в основном из-за собственной неосторожности или безрассудства.

С началом нового учебного года представители LDz, Детской клинической университетской больницы, Государственной полиции и Рижской 45-й средней школы встретились, чтобы объявить о начале информативной кампании "Видишь рельсы — остановись!".

Foto: Latvijas Dzelceļš

"Самыми распространенными причинами несчастных случаев по-прежнему являются невнимательность, пренебрежение минимальными правилами безопасности и простое безрассудство. Тенденция последних лет продолжается — пешеходы утыкаются в свои смартфоны, слушают громкую музыку в наушниках, даже смотрят фильмы и передачи во время ходьбы, в том числе при переходе железнодорожных путей. Среди молодежи также очень актуально использование электросамокатов и электровелосипедов, на которых часто ездят невнимательно, подвергая опасности и окружающих, и самих себя. Молодежь пересекает пути на большой скорости, невзирая на запрещающий сигнал и приближение поезда. Несчастный случай происходит, если электросамокат падает на переезде, приводя к травмам ездока, который не успевает подняться до приближения поезда", — объясняет Дайнис Званерс, главный технический инспектор LDz.

Сергей Михайлов, начальник технического и строительного отдела LDz, отмечает, что и взрослые участники дорожного движения — водители часто нарушают правила дорожного движения и становятся причиной аварий на железнодорожных переездах.

"Latvijas Dzelceļš постоянно работает над повышением уровня безопасности на железной дороге: вводятся новые системы сигнализации, пешеходные тоннели, ограждения, проводятся различные работы, связанные с модернизацией инфраструктуры и различных технологических процессов. В настоящее время система видеонаблюдения из центра пересечения путей контролирует ситуацию на самых оживленных переездах по всей Латвии и при необходимости принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы вскоре вся информация о водителях, грубо нарушающих правила дорожного движения на регулируемых переездах, была доступна Госполиции, и чтобы эти нарушители понесли соответствующее наказание", - говорит Михайлов.

Званерс добавляет, чтo в последнее время все чаще и чаще встречаются случаи сознательного безрассудного поведения, особенно среди молодежи, когда, следуя различным призывам в социальных сетях, подростки цепляются за движущийся поезд, что является крайне опасным занятием.

Девиз кампании Latvijas Dzelceļš — "Видишь рельсы — нажми на паузу!" — это призыв к пешеходам, велосипедистам, водителям и другим участникам дорожного движения остановиться перед пересечением железной дороги. Это также призыв поставить на паузу музыку в наушниках, переписку в мессенджере или просмотр новостей на смартфоне — поднять глаза, прислушаться и переходить пути только тогда и там, где это безопасно.

Foto: Latvijas Dzelceļš

Илута Вилните, руководитель Группы раннего вмешательства в Клинике детской психиатрии Детской больницы, считает, что родителям "важно дать понять ребенку, что вы не запрещаете ему слушать музыку или кататься на электроскутере, но ради его же блага он должен быть очень осторожен при пересечении железной дороги. Для подростка использование различных технологий — неотъемлемая часть его жизни. Если подросток испытывает трудности в какой либо сфере своей жизни, его психоэмоциональное состояние может привести к тому, что его привычки использования технологий становятся настолько проблематичными, что мешают развитию и создают опасные ситуации. Например, если подросток концентрируется на своем телефоне в то время, пока он идет по дороге или переходит железнодорожные пути".

Начальник Отдела превенции Государственной полиции Андис Ринкевичс, который обращает особое внимание на самых маленьких участников дорожного движения: "С началом нового учебного года мы призываем родителей обратить особое внимание на безопасность вблизи железных дорог, особенно если ежедневный маршрут ребенка включает в себя пересечение переезда или движение вдоль железнодорожных путей. Важно также знать, что игры или другие занятия на железной дороге недопустимы — они подвергают жизни людей ненужному и очень высокому риску".

Рижская средняя школа № 45 находится рядом с железнодорожными путями, и заместитель директора школы по воспитательной работе Сармите Берга подчеркивает, что взрослые должны подавать пример детям и подросткам, соблюдая все правила безопасного перехода через рельсы.

"Дети, живущие в этом районе, переходят пути правильно и только в тех местах, где это разрешено, потому что родители учили их самого раннего возраста безопасно пересекать пути. Однако есть ученики, которые переходят железную дорогу в неположенных местах, проползая под поездами. К сожалению, взрослые тоже склонны к такому поведению.Eсть подростки, которые более склонны проверять установленные границы и рисковать — в основном это, конечно, мальчики", - комментирует представитель школы, добавляя, что ученики больше всего прислушиваются к реальным историям и случаям, произошедшим с их сверстниками.

Актуальная информация о безопасности вблизи железнодорожных путей и информативной кампании "Видишь рельсы — нажми на паузу!" можно найти на домашней странице www.dzirdiredzidzivo.lv.