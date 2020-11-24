Лечению Covid-19 плазмой крови с антителами не дают зеленый свет

Государственный центр доноров крови готов предоставить больницам Латвии плазму с антителами к Covid-19. И, кажется, даже спрос есть — но чиновники не дают добро на применение этого метода. Хотя он уже официально разрешен в США, в Европе каждое государство действует по своим клиническим протоколам, сообщает Русское вещание LTV7 в передаче "Сегодня вечером".

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С августа в Центре доноров крови проведено более 14 000 анализов на антитела к Covid-19. В 84 случаях антитела были найдены. И сейчас изготовлены более 20 доз плазмы разных групп крови с антителами. Готовы здесь приготовить и больше, если будет интерес со стороны больниц, говорит директор учреждения Эгита Поле.

Такое лечение можно использовать для пациентов в средне-тяжелом и тяжелом состоянии, говорит главный врач Центра инфектологии Восточной клинической больницы (RAKUS) Байба Розентале. Для этого необходимо разрешение Госагентства лекарств.

"Я могу по Центру инфектологии RAKUS сказать: мы не только готовы, мы с радостью будем это использовать, потому что это классическая инфектология, при которой при терапии используются готовые антитела", — сказала Розентале.

Но процедура согласования, со слов Эгиты Поле, довольно долгая — 5 лет для обычных лекарств. Плазму можно было бы применять в качестве экспериментального лечения, но для внедрения экспериментального метода тоже нужно разрешение Министерства здравоохранения и Госагенства лекарств. В агентстве Русскому вещанию заявили следущее:

"Продукт "плазма крови бывших Covid-пациентов с антителами" не входит в сферу функций Госагенства лекарств, потому что он не зарегистрирован в качестве лекарства".

В свою очередь, Министерство здравоохранения за весь день не смогло подготовить комментарий по этому вопросу. Когда в Латвии начнется лечение Covid-19 с помощью плазмы с антителами и начнется ли — не ясно.