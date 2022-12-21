Лед на улицах Риги: "травматология" переполнена пострадавшими

Обе рижские больницы, которые специализируются на травматологии, переполнены людьми, получившими травмы из-за гололедицы, сообщает LETA.

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Работники Неотложной медицинской помощи доставили в больницу 61 человека, получившего травмы на скользких улицах. Чаще всего это травмы рук, ног, головы и спины.

Представитель Больницы травматологии и ортопедии Дагния Дижбите-Сваринска рассказала, что днем во вторник пациентов было немного, а к вечеру их количество стремительно увеличилось — за помощью обратилось более 100 человек. Пришлось привлекать дополнительных работников — молодых резидентов.

28 человек с переломами были госпитализированы — это в два раза больше, чем в обычный день. Четырех пациентов перевезли в Рижскую 2-ю больницу. Там тоже наблюдается приток пациентов, подтвердил председатель правления больницы Сандрис Петронис. Этой больнице тоже пришлось привлекать дополнительных работников. Было госпитализировано 17 человек — в три раза больше, чем обычно. 15 из них поскользнулись на улице.

По словам Петрониса, 80% травм — переломы. Чаще всего люди ломают лучевые кости, другие части рук и лодыжки. Чаще всего за помощью обращаются женщины старше 45 лет.

Некоторые пациенты говорят, что слышали об оранжевом предупреждении, но посчитали, что к ним это не относится. Петронис призвал людей прислушиваться к советам специалистов.