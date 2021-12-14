Ледяной дождь в Риге: улицы превратились в каток, растет число травм, дорожные службы работают на полную мощность

Жители в соцсетях активно делятся фотографиями и история, демонстрирующими, насколько опасные и скользкие улицы в городе. Советник исполнительного директор Риги заверил портал Delfi Кристапс Каулиньш, что сейчас предприятие, отвечающие за содержание дорог работают "на полную мощность" — то есть, задействованы все имеющиеся ресурсы для того, чтобы улицы были меньше похожи на каток.

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о том, что во вторник ожидается ледяной дождь: на дорогах, проводах, ветвях деревьях и иных поверхностях образуется слой льда. Аэропорт "Рига" уже предупредил, что взлетная полоса стремительно покрывается льдом, поэтому рейсы могут запаздывать.

По словам Агаты Боки, представителя компаний Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs, сейчас работники этих предприятий производят предварительную обработку улиц противоскользящим материалом, в состав которого входит увлажненная соль.

"Одновременно с этим готовится дополнительное оборудование, идет погрузка соли, и в ближайшее время на улицах буду работать все машины, разбрасывающие противоскользящие материалы — всего 47 единиц. В свою очередь тракторы с лопатами и автогрейдеры сейчас направлены на улицы 3-й категории, чтобы очистить их от снега и льда", — пояснила Брока. К 3-й категории относятся улица менее важного значения, районные улицы.

Пресс-секретарь Департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика сообщила порталу Delfi, что сейчас тротуары более скользкие, чем проезжие части, а "специалисты по обслуживанию начали усиленные работы по разбрасыванию улиц первой и второй категории".

К улицам 1-й категории относятся те, по которым курсирует общественный транспорт и на которых есть велоинфраструктура. Ко 2-й категории — улицы с высокой интенсивностью движения.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича отметила, что существенных опозданий общественного транспорта сейчас нет, но призвала горожан следить за информацией в профилях предприятиях в соцсетях.

Несмотря на то, что ответственные службы уже ведут работу, Каулиньш все же призывает жителей быть очень осторожными, поскольку погодные условия меняются.

Ja ir iespēja, neejiet Rīgā ārā. Pilnīgs dizāsters.Notīrītu ietvju maz. Centrā! Bet slīd arī notīrītās. Drošāk brist pa sniegu, iet pa veloceļu. Un es aprotu, ka atbild apsaimniekotājs, bet WTF @RigasDome , tad pieprasiet! pic.twitter.com/mz4ThqnTwN — Inga Gorbunova🇱🇻 (@Inga_Gorbunova) December 14, 2021

"Дождь все еще идет, сразу подмораживает. В таких обстоятельствах даже только что посыпанная улица может стать скользкой за короткий промежуток времени. Будьте очень осторожны, в зависимости от погодных условий улицы будут обрабатываться дополнительно", — сказал советник исполнительного директора столицы.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила порталу Delfi, что в декабре в среднем 10 человек в день обращаются в больницу из-за травм, полученных на скользких улицах.

Главный врач больницы травматологии и ортопедии Угис Зариньш сообщил порталу Delfi, что число людей, которые обращаются в больницу за помощью на скользких тротуарах, значительно увеличилось.

"Если у нас каждый день бывает около 50-60 амбулаторных больных, когда нет гололедицы, то сейчас пациентов больше сотни", — пояснил Зариньш. По его словам, характер травм неизменен ежегодно: перелом позвоночника в области полочного сустава, перелом плечевой кости и перелом шейки бедра, а также перелом голеностопного сустава.