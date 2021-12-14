Ледяной дождь в Риге: улицы превратились в каток, растет число травм, дорожные службы работают на полную мощность
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Жители в соцсетях активно делятся фотографиями и история, демонстрирующими, насколько опасные и скользкие улицы в городе. Советник исполнительного директор Риги заверил портал Delfi Кристапс Каулиньш, что сейчас предприятие, отвечающие за содержание дорог работают "на полную мощность" — то есть, задействованы все имеющиеся ресурсы для того, чтобы улицы были меньше похожи на каток.

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о том, что во вторник ожидается ледяной дождь: на дорогах, проводах, ветвях деревьях и иных поверхностях образуется слой льда. Аэропорт "Рига" уже предупредил, что взлетная полоса стремительно покрывается льдом, поэтому рейсы могут запаздывать.

По словам Агаты Боки, представителя компаний Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs, сейчас работники этих предприятий производят предварительную обработку улиц противоскользящим материалом, в состав которого входит увлажненная соль.

"Одновременно с этим готовится дополнительное оборудование, идет погрузка соли, и в ближайшее время на улицах буду работать все машины, разбрасывающие противоскользящие материалы — всего 47 единиц. В свою очередь тракторы с лопатами и автогрейдеры сейчас направлены на улицы 3-й категории, чтобы очистить их от снега и льда", — пояснила Брока. К 3-й категории относятся улица менее важного значения, районные улицы.

Пресс-секретарь Департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика сообщила порталу Delfi, что сейчас тротуары более скользкие, чем проезжие части, а "специалисты по обслуживанию начали усиленные работы по разбрасыванию улиц первой и второй категории".

К улицам 1-й категории относятся те, по которым курсирует общественный транспорт и на которых есть велоинфраструктура. Ко 2-й категории — улицы с высокой интенсивностью движения.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича отметила, что существенных опозданий общественного транспорта сейчас нет, но призвала горожан следить за информацией в профилях предприятиях в соцсетях.

Несмотря на то, что ответственные службы уже ведут работу, Каулиньш все же призывает жителей быть очень осторожными, поскольку погодные условия меняются.

"Дождь все еще идет, сразу подмораживает. В таких обстоятельствах даже только что посыпанная улица может стать скользкой за короткий промежуток времени. Будьте очень осторожны, в зависимости от погодных условий улицы будут обрабатываться дополнительно", — сказал советник исполнительного директора столицы.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила порталу Delfi, что в декабре в среднем 10 человек в день обращаются в больницу из-за травм, полученных на скользких улицах.

Главный врач больницы травматологии и ортопедии Угис Зариньш сообщил порталу Delfi, что число людей, которые обращаются в больницу за помощью на скользких тротуарах, значительно увеличилось.

"Если у нас каждый день бывает около 50-60 амбулаторных больных, когда нет гололедицы, то сейчас пациентов больше сотни", — пояснил Зариньш. По его словам, характер травм неизменен ежегодно: перелом позвоночника в области полочного сустава, перелом плечевой кости и перелом шейки бедра, а также перелом голеностопного сустава.

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