Легионеллез в Латвии: за пять лет 85,3% случаев зарегистрировано в Рижском регионе

За пять лет наибольшее количество случаев легионеллеза зарегистрировано в Рижском регионе - 189, или 85,3% общего числа. Об этом говорится в отчете Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) о легионеллезе за 2022 год.

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В течение двух лет (2021-2022) из 119 случаев легионеллеза 100 случаев (84%) были зарегистрированы в Риге и Рижском регионе.

До 1 декабря 2021 года в Риге и Рижском районе был зарегистрирован 51 или 87,9% случаев легионеллеза из 58 случаев, а в 2022 году – 46 или 79,3% случаев легионеллеза.

За последние пять лет, включая 2022 год, до 1 декабря всего зарегистрировано 225 случаев заболевания, из них 26 (11,8%) с летальным исходом. В целом за пять лет наибольшее количество летальных исходов — 11 — зафиксировано в 2022 году, тогда как наибольшее количество случаев легионеллеза наблюдалось в прошлом году, когда был зарегистрирован 61 случай.

Как указывает ЦПКЗ, сравнивая половозрастную структуру больных легионеллезом за 2021 и 2022 годы, можно сделать вывод о том, что легионеллезом чаще болеют мужчины. В течение двух лет среди заболевших было 76 (63,9%) мужчин и 43 (36,1%) женщины, при этом 68,1% больных были старше 50 лет.

За 11 месяцев этого года в Латвии была взята и протестирована 201 проба горячей и холодной воды, и 69 (32,9%) из них оказались положительными.

При тестировании проб воды на наличие бактерий Legionella spp. с целью эпидемиологического расследования случаев легионеллеза бактерии легионеллы чаще всего обнаруживались в пробах горячей воды — в 57% из 100 проб, в то время как только 10% из 110 проб холодной воды оказались положительными.

В большинстве очагов легионеллеза в горячей воде температура воды была ниже 50 градусов Цельсия, что свидетельствует о том, что несоблюдение температурного режима горячей воды способствует размножению легионеллы и является фактором риска для распространения инфекции.

Однако в 27 (47,4%) из 57 положительных проб горячей воды легионеллы были обнаружены и в пробах с температурой горячей воды выше 50 градусов Цельсия, что позволяет сделать вывод о том, что техническое состояние системы водоснабжения зданий, в частности, биологическое загрязнение трубопроводов, вероятно, также имеет значительное влияние на размножение легионелл, пояснили в ЦПКЗ.

В многоквартирных домах во многих случаях легионеллы были обнаружены одновременно в пробах воды, взятых в квартирах и в тепловых узлах, что свидетельствует о заражении трубопровода бактериями.

Легионеллез, или болезнь легионеров — относительно редкое инфекционное заболевание, часто проявляющееся пневмонией. Заболевание характеризуется стремительным началом, повышением температуры до 39-40,5 градуса, а также признаками общей интоксикации, сухим кашлем, болью в груди, нарушением дыхания, пневмонией, поражением сердца и почек, диареей.

Лечение чаще всего проходит в стационарных условиях. Если болезнь не лечить, число летальных исходов может достичь 39% общего числа заражений.

ЦПКЗ напоминает, что заражение легионеллезом опасно для людей с уже имеющимися заболеваниями — например, заболеваниями органов дыхания и в целом ослабленным иммунитетом.

Инспекция здравоохранения обращает внимание на то, что присутствие в воде органических веществ, плохая циркуляция воды, недостаточная очистка и обеззараживание воды, а также повышенная концентрация железа, жесткая вода и микробиологические загрязнения значительно способствуют размножению бактерий легионеллы.